Возле храма в амурском селе установили военную технику

Фото: пресс-служба администрации Белогорского района

В Возжаевке Белогорского района рядом с памятником воинам-освободителям и строящимся православным храмом установили образцы военной техники. Эти объекты Минобороны России передало в собственность сельсовета.

Рядом с мемориалом павшим воинам расположили бронетранспортер БТР–60, боевую машину пехоты БМП-1 и бронированную разведовательно-дозорную машину БРДМ – 2РЧ. Технику после демилитаризации решили передать в собственность муниципалитета еще в ноябре 2016 года. Именно тогда приказ подписали в Минобороны России.

«Площадку начали готовить в октябре прошлого года: разровняли территорию, завезли песок. Помощь в установке военной техники оказывали военнослужащие воинской части № 77983–2 и работники 560 бронетанкового ремонтного завода», – поясняет глава сельсовета Сергей Огарь.

Военную технику на пересечении улиц Гагарина – Почтовая установили 3 мая.

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#военные #жизнь

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Нино Кохреидзе