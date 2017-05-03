«Наши герои»: история ветерана Петра Киселева

В Великую Отечественную войну он сражался на двух фронтах – сначала против немецких захватчиков, потом – с японскими милитаристами. Его боевыми товарищами стали танк Т-34 и ручной пулемет. В рубрике «Наши герои» – история фронтовика, 93-летнего Петра Киселева.

За штурвалом танка 18-летний паренек из Воронежа пошел в первое наступление. Такую технику рядовому доверили не сразу. После призыва в 1941 году вместо винтовки ему вручили лопату. Взвод рыл траншеи под Курском, а потом угонял уцелевший скот подальше от наступающих немцев. После месяца обучения Петр Киселев стал водителем танка, говорит, помогла корочка тракториста. Но управлял боевой машиной он недолго.

«Пошли мы в наступление, и в мой танк попал снаряд. Танк сгорел, и я в танке начал гореть. Я каким-то образом в люк выскочил. И меня, значит, снегом забросали», – рассказал участник Великой Отечественной войны Петр Киселев.

Живы ли его боевые товарищи – командир и наводчик – Петр Ильич до сих пор не знает. Очнулся он в госпитале, лечили в Челябинске. Потом хотели комиссовать, но родную Воронежскую область заняли немцы. Киселева направили в воинскую часть города Белогорска Амурской области.

В 1945-м началась война с японскими милитаристами, и Петр Киселев пошел в разведку. Теперь он воевал с ручным пулеметом. О том, как сдавались японцы, ветеран никогда не забудет. В памяти и разговор с пленным офицером.

«Ему было 54-55 лет. И говорит: у меня ноги болят, посадите меня на телегу и подвезите. И стал мне рассказывать. Он помнит, как село Ивановку сожгли, а потом согнали всех в школу и тоже сожгли. А я вот так пулемет взял и говорю – бегом в строй», – поделился Петр Киселев.

За годы войны Петр Ильич дослужился до младшего сержанта, хорошо выучил географию страны, так как пешком прошагал тысячи километров. Поэтому, говорит, всю жизнь проработал шофером и в армии больше не служил – пяти лет хватило Но 9 Мая – день особый. Каждую минуту ветеран будто проживает заново.

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Екатерина PL