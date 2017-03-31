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Глава Приамурья примет участие в заседании под руководством Путина

Глава Приамурья примет участие в заседании под руководством Путина

Губернатор Амурской области Александр Козлов отправился в Москву. В столице он примет участие в заседании Государственного совета РФ под руководством президента страны Владимира Путина.

Участники обсудят три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья. С докладами выступят министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель Минстроя Михаил Мень, губернаторы Ростовской и Псковской областей Василий Голубев и Андрей Турчак, глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

«Программа переселения должна быть завершена, уже более 7 000 граждан в регионе переселились из аварийного жилья в новое, и на этом правительство региона не останавливается», – цитирует Александра Козлова пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 546

#визиты #губернатор #российская власть

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Комментарии
Показать все (59) Обсудить на форуме
  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    На прошлой такой встрече нам выделили дополнительные средства области, надеемся на плодотворную встречу

  • SVIRID

    SVIRID
    3 часа назад

    Очки в помощь.

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Знаток28

    На прошлой такой встрече нам выделили дополнительные средства области, надеемся на плодотворную встречу



    Последние поездки губернатора в Москву приносили немалые дивиденды. Надеюсь успехи продолжаться!

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет не можем набережную достроить

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    на государственных заседаниях решаются государственные вопросы, а не ваши местечковые - ямы на дорогах, набережные, местные тарифы. Совсем люди совесть потеряли.

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    Позорится? Ты набережные других городов видел?

    У нас уже очень достойно, тем более что скоро начнут работу ещё на одном участке

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    Знаток28

    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    Позорится? Ты набережные других городов видел?

    У нас уже очень достойно, тем более что скоро начнут работу ещё на одном участке



    да позорится, это когда за 10 лет построили только половину набережной. видел в других городах набережные полностью сделанные а не наполовину как у нас. у нас ещё и китай на другой стороне

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    Vlad2

    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    на государственных заседаниях решаются государственные вопросы, а не ваши местечковые - ямы на дорогах, набережные, местные тарифы. Совсем люди совесть потеряли.



    понятно, будет пустое блаблабла от этого заседания

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    По поводу переселения в новое жилье вызывают смутные сомнения. Администрация некоторых городов скупали вторичное жилье у населения.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Знаток28
    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    Позорится? Ты набережные других городов видел?

    У нас уже очень достойно, тем более что скоро начнут работу ещё на одном участке


    Кучи песка, в центре города, это достойно??

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Maikl

    Знаток28

    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    Позорится? Ты набережные других городов видел?

    У нас уже очень достойно, тем более что скоро начнут работу ещё на одном участке



    Кучи песка, в центре города, это достойно??


    Это обычное явление, посмотри на то, что уже сделано- там тоже были кучи песка.

    Даже сейчас наша набережная выглядит гораздо лучше Биробиджана, Хабаровской и даже того же ХейХе

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Знаток28

    На прошлой такой встрече нам выделили дополнительные средства области, надеемся на плодотворную встречу



    Колбаса в магазинах подешевеет? Или будем за квартиру меньше платить?



  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Хмык

    Знаток28

    На прошлой такой встрече нам выделили дополнительные средства области, надеемся на плодотворную встречу



    Колбаса в магазинах подешевеет? Или будем за квартиру меньше платить?



    А то! И того и другого побольше, в смысле платить побольше

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    В новостях постоянно пишут как губернатор в Москву, так выделение льгот и дотаций. Через неделю тоже самое прочтем

  • Play-off

    Play-off
    1 час назад

    СаняCh

    Знаток28

    На прошлой такой встрече нам выделили дополнительные средства области, надеемся на плодотворную встречу



    Последние поездки губернатора в Москву приносили немалые дивиденды. Надеюсь успехи продолжаться!



    Надо губернатору поменьше ездить в Москву, столько дивидентов привёз в область, что уже перед другими регионами неудобно становится, всё нам, да нам..остальным крохи достаются только

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Антон Макаров

    В новостях постоянно пишут как губернатор в Москву, так выделение льгот и дотаций. Через неделю тоже самое прочтем



    А может его за срыв программы переселения из аварийного жидья в Амурке и вообще к госнаграде представят.

    Кто знает.

  • Play-off

    Play-off
    1 час назад

    СаняCh

    Maikl

    Знаток28

    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    Позорится? Ты набережные других городов видел?

    У нас уже очень достойно, тем более что скоро начнут работу ещё на одном участке



    Кучи песка, в центре города, это достойно??


    Это обычное явление, посмотри на то, что уже сделано- там тоже были кучи песка.

    Даже сейчас наша набережная выглядит гораздо лучше Биробиджана, Хабаровской и даже того же ХейХе



    А имеющуюся набережную тоже этот губернатор сделал? Вот молодец

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Да! На велодорожку денег крайне не хватает. Чтобы до самого Краснодара.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    На сколько я помню,не так давно Медведев сказал что наша область находится в опе по переселению.Как думаете-натянут сейчас очкарика?

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    СаняCh может в каком-то другом городе живет? Похоже на это

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007

    Антон Макаров

    В новостях постоянно пишут как губернатор в Москву, так выделение льгот и дотаций. Через неделю тоже самое прочтем



    А может его за срыв программы переселения из аварийного жидья в Амурке и вообще к госнаграде представят.

    Кто знает.



    О каком срыве речь? Глупый троль, программа действует, темпы упали, но никто не пишет, что до этого темпы многократно возрастали. Сейчас они на стандартном уровне

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    СаняCh

    mikey007

    Антон Макаров

    В новостях постоянно пишут как губернатор в Москву, так выделение льгот и дотаций. Через неделю тоже самое прочтем



    А может его за срыв программы переселения из аварийного жидья в Амурке и вообще к госнаграде представят.

    Кто знает.



    О каком срыве речь? Глупый троль, программа действует, темпы упали, но никто не пишет, что до этого темпы многократно возрастали. Сейчас они на стандартном уровне



    Стандартный уровень в области.... это где-то ниже городской канализации

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Хмык

    Да! На велодорожку денег крайне не хватает. Чтобы до самого Краснодара.



    А до Сахалина не надо?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Play-off

    СаняCh

    Maikl

    Знаток28

    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    Позорится? Ты набережные других городов видел?

    У нас уже очень достойно, тем более что скоро начнут работу ещё на одном участке



    Кучи песка, в центре города, это достойно??


    Это обычное явление, посмотри на то, что уже сделано- там тоже были кучи песка.

    Даже сейчас наша набережная выглядит гораздо лучше Биробиджана, Хабаровской и даже того же ХейХе



    А имеющуюся набережную тоже этот губернатор сделал? Вот молодец



    Набережную строили кто? Буреягесстрой. Кто развалил предприятие? Мигуля, точка

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Vlad2

    Хмык

    Да! На велодорожку денег крайне не хватает. Чтобы до самого Краснодара.



    А до Сахалина не надо?



    На фиг? Все, кто хотел туда свалить, уже давно там.



  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Хмык

    СаняCh

    mikey007

    Антон Макаров

    В новостях постоянно пишут как губернатор в Москву, так выделение льгот и дотаций. Через неделю тоже самое прочтем



    А может его за срыв программы переселения из аварийного жидья в Амурке и вообще к госнаграде представят.

    Кто знает.



    О каком срыве речь? Глупый троль, программа действует, темпы упали, но никто не пишет, что до этого темпы многократно возрастали. Сейчас они на стандартном уровне



    Стандартный уровень в области.... это где-то ниже городской канализации



    Как говорит Медвед "в этом гОде эканомика поднялась на 0,001%"

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Хмык

    СаняCh

    mikey007

    Антон Макаров

    В новостях постоянно пишут как губернатор в Москву, так выделение льгот и дотаций. Через неделю тоже самое прочтем



    А может его за срыв программы переселения из аварийного жидья в Амурке и вообще к госнаграде представят.

    Кто знает.



    О каком срыве речь? Глупый троль, программа действует, темпы упали, но никто не пишет, что до этого темпы многократно возрастали. Сейчас они на стандартном уровне



    Стандартный уровень в области.... это где-то ниже городской канализации



    Если тебя власть обидела и ты тут строчишь от мести, то поплачься в другом месте

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    mikey007

    Антон Макаров

    В новостях постоянно пишут как губернатор в Москву, так выделение льгот и дотаций. Через неделю тоже самое прочтем



    А может его за срыв программы переселения из аварийного жидья в Амурке и вообще к госнаграде представят.

    Кто знает.



    Не соглашусь, вот же вышла новость про Белогорск

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    СаняCh

    Play-off

    СаняCh

    Maikl

    Знаток28

    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    Позорится? Ты набережные других городов видел?

    У нас уже очень достойно, тем более что скоро начнут работу ещё на одном участке



    Кучи песка, в центре города, это достойно??


    Это обычное явление, посмотри на то, что уже сделано- там тоже были кучи песка.

    Даже сейчас наша набережная выглядит гораздо лучше Биробиджана, Хабаровской и даже того же ХейХе



    А имеющуюся набережную тоже этот губернатор сделал? Вот молодец



    Набережную строили кто? Буреягесстрой. Кто развалил предприятие? Мигуля, точка



    Большая часть работ выполнялась тогда, когда Мигуля уже в Шушенском в шалаше скрывался



  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    СаняCh


    "ВСЁ САМО ПРИРАСТЁТ"


    Щистливый! Ты из этих, к которым все уже ПРИРОСЛО.."само"?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    СаняCh

    Хмык

    СаняCh

    mikey007

    Антон Макаров

    В новостях постоянно пишут как губернатор в Москву, так выделение льгот и дотаций. Через неделю тоже самое прочтем



    А может его за срыв программы переселения из аварийного жидья в Амурке и вообще к госнаграде представят.

    Кто знает.



    О каком срыве речь? Глупый троль, программа действует, темпы упали, но никто не пишет, что до этого темпы многократно возрастали. Сейчас они на стандартном уровне



    Стандартный уровень в области.... это где-то ниже городской канализации



    Если тебя власть обидела и ты тут строчишь от мести, то поплачься в другом месте



    Власть? Обидела? Меня? Ты что-то не то сегодня курил.



  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Хмык

    СаняCh

    Play-off

    СаняCh

    Maikl

    Знаток28

    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    Позорится? Ты набережные других городов видел?

    У нас уже очень достойно, тем более что скоро начнут работу ещё на одном участке



    Кучи песка, в центре города, это достойно??


    Это обычное явление, посмотри на то, что уже сделано- там тоже были кучи песка.

    Даже сейчас наша набережная выглядит гораздо лучше Биробиджана, Хабаровской и даже того же ХейХе



    А имеющуюся набережную тоже этот губернатор сделал? Вот молодец



    Набережную строили кто? Буреягесстрой. Кто развалил предприятие? Мигуля, точка



    Большая часть работ выполнялась тогда, когда Мигуля уже в Шушенском в шалаше скрывался



    Большая часть денег воровалась с появлением личного фонда "Буреягэсстрой", ты серьезно этого не понимаешь или прикидываешься?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    СаняCh

    Хмык

    СаняCh

    Play-off

    СаняCh

    Maikl

    Знаток28

    икс7

    выпросит денег на набережную у путина, хватит уже позорится перед китаем, за 10 лет на можем набережную достроить



    Позорится? Ты набережные других городов видел?

    У нас уже очень достойно, тем более что скоро начнут работу ещё на одном участке



    Кучи песка, в центре города, это достойно??


    Это обычное явление, посмотри на то, что уже сделано- там тоже были кучи песка.

    Даже сейчас наша набережная выглядит гораздо лучше Биробиджана, Хабаровской и даже того же ХейХе



    А имеющуюся набережную тоже этот губернатор сделал? Вот молодец



    Набережную строили кто? Буреягесстрой. Кто развалил предприятие? Мигуля, точка



    Большая часть работ выполнялась тогда, когда Мигуля уже в Шушенском в шалаше скрывался



    Большая часть денег воровалась с появлением личного фонда "Буреягэсстрой", ты серьезно этого не понимаешь или прикидываешься?



    Фига себе какие познания! Личный фонд! При Мигуле такого не было.



  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    СаняCh

    mikey007

    Антон Макаров

    В новостях постоянно пишут как губернатор в Москву, так выделение льгот и дотаций. Через неделю тоже самое прочтем



    А может его за срыв программы переселения из аварийного жидья в Амурке и вообще к госнаграде представят.

    Кто знает.



    О каком срыве речь? Глупый троль, программа действует, темпы упали, но никто не пишет, что до этого темпы многократно возрастали. Сейчас они на стандартном уровне



    не обращай внимания, Труш при виде слова "губернатор" выводит полный взвод троллей, пытаясь показать всеобщее негодование. Плохо что оппозиция больше ничем не занята, лучше бы этих хомяков клавиатурных на исполнение "наказов" отправили

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Vlad2

    СаняCh


    "ВСЁ САМО ПРИРАСТЁТ"


    Щистливый! Ты из этих, к которым все уже ПРИРОСЛО.."само"?



    Это Труша цитатка, на заметку

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    СаняCh

    Знаток28

    На прошлой такой встрече нам выделили дополнительные средства области, надеемся на плодотворную встречу



    Последние поездки губернатора в Москву приносили немалые дивиденды. Надеюсь успехи продолжаться!



    Что за дивиденды? Сколько? Кому принесли?

    Кстати, что там по мосту через Зею? Козлов про него совсем забыл, ездит и ездит в Москву, а толку никакого.

    Шувалов предложил сделать мост через Зею визитной карточкой Приамурья

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц.

    БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв — РИА Новости, Светлана Майорова. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе визита в Амурскую область оценил проект нового моста через реку Зею в Амурской области, стоимость которого предварительно составляет 15 миллиардов рублей, и предложил сделать его в виде парусника, чтобы он стал визитной карточкой Приамурья.

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц. Ремонт объекта постоянно откладывается, как как нет альтернативного автодорожного моста. Новый мост позволил бы сначала взять на себя всю транспортную нагрузку, а после распределить ее. Объект позволит разгрузить транспортный поток от северных территорий области, где будут разрабатываться новые месторождения, и грузопоток к таможенному переходу в Благовещенске.

    "Размер денежных средств, которые будут выделены на строительство моста, будет определен после рассмотрения федеральной программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. У губернатора есть свое видение, также и глава администрации города представил хороший материал на эту тему…В 20-х числах марта государственная программа должна быть рассмотрена на заседании правительства РФ", — сказал Шувалов.

    Он предложил губернатору Приамурья построить мост в форме парусника с тем, чтобы сооружение было видно и с российской стороны, и со стороны Китая.

    "Принято решение, что будущий мост будет вантовым двухпилонным. Его проект сейчас дорабатывается группой, которая строила мосты во Владивостоке. В этом году мы закончим его проект, и планируем в 2014-м начать строительство моста", — заверил губернатор Олег Кожемяко.

    https://ria.ru/society/20130126/920035263.html

  • Play-off

    Play-off
    1 час назад

    Если Буреягэсстрой "украли все деньги в личный фонд", то прокуратура должна проверить и наказать, несомненно. Да и зачем ее достраивать эту набережную, и так лучше чем в других городах, чем в Биробиджане, например. Биробиджан ведь признан примером благоустройства, чо уж..

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    жекА-жекА

    СаняCh

    Знаток28

    На прошлой такой встрече нам выделили дополнительные средства области, надеемся на плодотворную встречу



    Последние поездки губернатора в Москву приносили немалые дивиденды. Надеюсь успехи продолжаться!



    Что за дивиденды? Сколько? Кому принесли?

    Кстати, что там по мосту через Зею? Козлов про него совсем забыл, ездит и ездит в Москву, а толку никакого.

    Шувалов предложил сделать мост через Зею визитной карточкой Приамурья

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц.

    БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв — РИА Новости, Светлана Майорова. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе визита в Амурскую область оценил проект нового моста через реку Зею в Амурской области, стоимость которого предварительно составляет 15 миллиардов рублей, и предложил сделать его в виде парусника, чтобы он стал визитной карточкой Приамурья.

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц. Ремонт объекта постоянно откладывается, как как нет альтернативного автодорожного моста. Новый мост позволил бы сначала взять на себя всю транспортную нагрузку, а после распределить ее. Объект позволит разгрузить транспортный поток от северных территорий области, где будут разрабатываться новые месторождения, и грузопоток к таможенному переходу в Благовещенске.

    "Размер денежных средств, которые будут выделены на строительство моста, будет определен после рассмотрения федеральной программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. У губернатора есть свое видение, также и глава администрации города представил хороший материал на эту тему…В 20-х числах марта государственная программа должна быть рассмотрена на заседании правительства РФ", — сказал Шувалов.

    Он предложил губернатору Приамурья построить мост в форме парусника с тем, чтобы сооружение было видно и с российской стороны, и со стороны Китая.

    "Принято решение, что будущий мост будет вантовым двухпилонным. Его проект сейчас дорабатывается группой, которая строила мосты во Владивостоке. В этом году мы закончим его проект, и планируем в 2014-м начать строительство моста", — заверил губернатор Олег Кожемяко.

    https://ria.ru/society/20130126/920035263.html



    Почему этот вопрос не может поднять наш избранник, который, как ни странно, занимает пост Первого заместителя по развитию ДВ и крайнего севера в Государственной Думе"? Абрамов хоть что то делает для развития не только своей семьи? Нет! Так как понимает, что помощь амурчанам для него не выгодна!

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Play-off

    Если Буреягэсстрой "украли все деньги в личный фонд", то прокуратура должна проверить и наказать, несомненно.



    Так Мигуля сидит, не вкурсе ты?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    СаняCh

    Play-off

    Если Буреягэсстрой "украли все деньги в личный фонд", то прокуратура должна проверить и наказать, несомненно.



    Так Мигуля сидит, не вкурсе ты?



    Не переживай. "И тебя посодют"



  • Play-off

    Play-off
    1 час назад

    СаняCh

    Play-off

    Если Буреягэсстрой "украли все деньги в личный фонд", то прокуратура должна проверить и наказать, несомненно.



    Так Мигуля сидит, не вкурсе ты?



    Мигуля в бегах был с 2010 года есличО. Погугли как выглядела набережная тогда) Да и вопрос то не в этом, а в том почему дальше не строится ничего. Там изначально не хватало 2,1мрд рублей по проектной документации, не в курсе ты?)

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    СаняCh



    "Принято решение, что будущий мост будет вантовым двухпилонным. Его проект сейчас дорабатывается группой, которая строила мосты во Владивостоке. В этом году мы закончим его проект, и планируем в 2014-м начать строительство моста", — заверил губернатор Олег Кожемяко.





    «Грандиозное сооружение человечества», «шедевр конструкторской мысли» — это лишь малая толика восторженных эпитетов, которыми сопровождалось строительство моста из Владивостока на остров Русский. Чиновники и строители патриотично восклицали: «Наконец-то мы утрем нос всем этим китайцам и американцам. Наш мост будет самый большой, самый красивый, и построен он будет с применением инновационных технологий (каких именно и что они из себя представляют, правда, не уточнялось).

    Для справки: мост на остров Русский — крупнейший ВАНТОВЫЙ мост в мире. Движение по нему было открыто 1 августа 2012 г. Мост был построен к саммиту АТЭС, который прошел в сентябре 2012 г., и соединяет материковую часть Владивостока с островом Русский через пролив Босфор Восточный. Центральный пролет моста длиной 1104 м является рекордным в мировой практике. Общая длина перехода составляет 3,1 км, высота над уровнем воды — 70 м.

    Металл воровали тоннами....

    http://rcmm.ru/arhitektura-i-proektirovanie/21746-most-na-ostrov-russkiy-nado-razbirat-i-delat-zanovo.html

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    СаняCh

    жекА-жекА

    СаняCh

    Знаток28

    На прошлой такой встрече нам выделили дополнительные средства области, надеемся на плодотворную встречу



    Последние поездки губернатора в Москву приносили немалые дивиденды. Надеюсь успехи продолжаться!



    Что за дивиденды? Сколько? Кому принесли?

    Кстати, что там по мосту через Зею? Козлов про него совсем забыл, ездит и ездит в Москву, а толку никакого.

    Шувалов предложил сделать мост через Зею визитной карточкой Приамурья

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц.

    БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв — РИА Новости, Светлана Майорова. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе визита в Амурскую область оценил проект нового моста через реку Зею в Амурской области, стоимость которого предварительно составляет 15 миллиардов рублей, и предложил сделать его в виде парусника, чтобы он стал визитной карточкой Приамурья.

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц. Ремонт объекта постоянно откладывается, как как нет альтернативного автодорожного моста. Новый мост позволил бы сначала взять на себя всю транспортную нагрузку, а после распределить ее. Объект позволит разгрузить транспортный поток от северных территорий области, где будут разрабатываться новые месторождения, и грузопоток к таможенному переходу в Благовещенске.

    "Размер денежных средств, которые будут выделены на строительство моста, будет определен после рассмотрения федеральной программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. У губернатора есть свое видение, также и глава администрации города представил хороший материал на эту тему…В 20-х числах марта государственная программа должна быть рассмотрена на заседании правительства РФ", — сказал Шувалов.

    Он предложил губернатору Приамурья построить мост в форме парусника с тем, чтобы сооружение было видно и с российской стороны, и со стороны Китая.

    "Принято решение, что будущий мост будет вантовым двухпилонным. Его проект сейчас дорабатывается группой, которая строила мосты во Владивостоке. В этом году мы закончим его проект, и планируем в 2014-м начать строительство моста", — заверил губернатор Олег Кожемяко.

    https://ria.ru/society/20130126/920035263.html



    Почему этот вопрос не может поднять наш избранник, который, как ни странно, занимает пост Первого заместителя по развитию ДВ и крайнего севера"? Абрамов хоть что то делает для развития не только своей семьи?



    Не знаю, что делает ваш Абрамов.

    Кожемяко подымал этот вопрос, почему козлов не подымает? Боится или не знает как это сделать? Зачем он ездит столько раз в Москву? И вы не ответили какие дивиденды и сколько ему дали в Москве? Вы же написали что от его поездок какие-то дивиденды не малые были..

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    СаняCh

    жекА-жекА

    СаняCh

    Знаток28

    На прошлой такой встрече нам выделили дополнительные средства области, надеемся на плодотворную встречу



    Последние поездки губернатора в Москву приносили немалые дивиденды. Надеюсь успехи продолжаться!



    Что за дивиденды? Сколько? Кому принесли?

    Кстати, что там по мосту через Зею? Козлов про него совсем забыл, ездит и ездит в Москву, а толку никакого.

    Шувалов предложил сделать мост через Зею визитной карточкой Приамурья

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц.

    БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв — РИА Новости, Светлана Майорова. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе визита в Амурскую область оценил проект нового моста через реку Зею в Амурской области, стоимость которого предварительно составляет 15 миллиардов рублей, и предложил сделать его в виде парусника, чтобы он стал визитной карточкой Приамурья.

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц. Ремонт объекта постоянно откладывается, как как нет альтернативного автодорожного моста. Новый мост позволил бы сначала взять на себя всю транспортную нагрузку, а после распределить ее. Объект позволит разгрузить транспортный поток от северных территорий области, где будут разрабатываться новые месторождения, и грузопоток к таможенному переходу в Благовещенске.

    "Размер денежных средств, которые будут выделены на строительство моста, будет определен после рассмотрения федеральной программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. У губернатора есть свое видение, также и глава администрации города представил хороший материал на эту тему…В 20-х числах марта государственная программа должна быть рассмотрена на заседании правительства РФ", — сказал Шувалов.

    Он предложил губернатору Приамурья построить мост в форме парусника с тем, чтобы сооружение было видно и с российской стороны, и со стороны Китая.

    "Принято решение, что будущий мост будет вантовым двухпилонным. Его проект сейчас дорабатывается группой, которая строила мосты во Владивостоке. В этом году мы закончим его проект, и планируем в 2014-м начать строительство моста", — заверил губернатор Олег Кожемяко.

    https://ria.ru/society/20130126/920035263.html



    Почему этот вопрос не может поднять наш избранник, который, как ни странно, занимает пост Первого заместителя по развитию ДВ и крайнего севера в Государственной Думе"? Абрамов хоть что то делает для развития не только своей семьи? Нет! Так как понимает, что помощь амурчанам для него не выгодна!



    Кто такой Абрамов?

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    2 Play-off

    А когда то ответил что есть люди которые смогут деньги в Москве выбивать для области ...

    Выходит ошибся?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    жекА-жекА

    СаняCh

    жекА-жекА

    СаняCh

    Знаток28

    На прошлой такой встрече нам выделили дополнительные средства области, надеемся на плодотворную встречу



    Последние поездки губернатора в Москву приносили немалые дивиденды. Надеюсь успехи продолжаться!



    Что за дивиденды? Сколько? Кому принесли?

    Кстати, что там по мосту через Зею? Козлов про него совсем забыл, ездит и ездит в Москву, а толку никакого.

    Шувалов предложил сделать мост через Зею визитной карточкой Приамурья

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц.

    БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв — РИА Новости, Светлана Майорова. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе визита в Амурскую область оценил проект нового моста через реку Зею в Амурской области, стоимость которого предварительно составляет 15 миллиардов рублей, и предложил сделать его в виде парусника, чтобы он стал визитной карточкой Приамурья.

    Нагрузка на существующий мост через Зею, построенный в 1981 году, превышена уже почти в четыре раза. По данным специалистов, в день здесь проходит по 13 тысяч единиц техники в то время, как мост по проекту рассчитан лишь на три тысячи единиц. Ремонт объекта постоянно откладывается, как как нет альтернативного автодорожного моста. Новый мост позволил бы сначала взять на себя всю транспортную нагрузку, а после распределить ее. Объект позволит разгрузить транспортный поток от северных территорий области, где будут разрабатываться новые месторождения, и грузопоток к таможенному переходу в Благовещенске.

    "Размер денежных средств, которые будут выделены на строительство моста, будет определен после рассмотрения федеральной программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. У губернатора есть свое видение, также и глава администрации города представил хороший материал на эту тему…В 20-х числах марта государственная программа должна быть рассмотрена на заседании правительства РФ", — сказал Шувалов.

    Он предложил губернатору Приамурья построить мост в форме парусника с тем, чтобы сооружение было видно и с российской стороны, и со стороны Китая.

    "Принято решение, что будущий мост будет вантовым двухпилонным. Его проект сейчас дорабатывается группой, которая строила мосты во Владивостоке. В этом году мы закончим его проект, и планируем в 2014-м начать строительство моста", — заверил губернатор Олег Кожемяко.

    https://ria.ru/society/20130126/920035263.html



    Почему этот вопрос не может поднять наш избранник, который, как ни странно, занимает пост Первого заместителя по развитию ДВ и крайнего севера"? Абрамов хоть что то делает для развития не только своей семьи?



    Не знаю, что делает ваш Абрамов.

    Кожемяко подымал этот вопрос, почему козлов не подымает? Боится или не знает как это сделать? Зачем он ездит столько раз в Москву? И вы не ответили какие дивиденды и сколько ему дали в Москве? Вы же написали что от его поездок какие-то дивиденды не малые были..



    http://www.amur.info/news/2017/02/21/121431 http://www.amur.info/news/2016/10/28/117389 Первые ссылки в гугл, остальное сам ищи, я не собираюсь писать одно и тоже в 100500 раз

  • mikey007

    mikey007
    57 минут назад

    СаняCh

    mikey007

    Антон Макаров

    В новостях постоянно пишут как губернатор в Москву, так выделение льгот и дотаций. Через неделю тоже самое прочтем



    А может его за срыв программы переселения из аварийного жидья в Амурке и вообще к госнаграде представят.

    Кто знает.



    О каком срыве речь? Глупый троль, программа действует, темпы упали, но никто не пишет, что до этого темпы многократно возрастали. Сейчас они на стандартном уровне



    31 марта 2017, 14:59

    Степашин назвал регионы, которые «сорвут» программу переселения из аварийного жилья

    «Программа переселения из аварийного жилья будет выполнена. Но, увы, есть регионы, которые программу сорвут, — это Амурская область и Тыва. Несмотря на наши постоянные выезды туда, пока сдвижек нет», — сказал Степашин на итоговом заседании коллегии Минстроя.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    57 минут назад

    Play-off

    СаняCh

    Play-off

    Если Буреягэсстрой "украли все деньги в личный фонд", то прокуратура должна проверить и наказать, несомненно.



    Так Мигуля сидит, не вкурсе ты?



    Мигуля в бегах был с 2010 года есличО. Погугли как выглядела набережная тогда) Да и вопрос то не в этом, а в том почему дальше не строится ничего. Там изначально не хватало 2,1мрд рублей по проектной документации, не в курсе ты?)



    Козлову наверное таких больших денег не дадут в Москве, так немножко на "карманные" расходы иногда подкидывают.. Здесь наверное, нужно Козлову просить Кожемяку, что-бы он попросил в Москве. Может такой ход пройдёт, и Москва даст денег. А так Козлов бесконечно будет кататься в Москву в пустую.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    51 минута назад

    СаняCh



    Не знаю, что делает ваш Абрамов.

    Кожемяко подымал этот вопрос, почему козлов не подымает? Боится или не знает как это сделать? Зачем он ездит столько раз в Москву? И вы не ответили какие дивиденды и сколько ему дали в Москве? Вы же написали что от его поездок какие-то дивиденды не малые были..



    http://www.amur.info/news/2017/02/21/121431 http://www.amur.info/news/2016/10/28/117389 Первые ссылки в гугл, остальное сам ищи, я не собираюсь писать одно и тоже в 100500 раз



    Что-то давали. Не совсем зря ездил. Что-там по мосту? Почему козлов боится поднять этот вопрос? Хоть-бы Шувалову напомнил про него..

  • СаняCh

    СаняCh
    50 минут назад

    жекА-жекА

    Play-off

    СаняCh

    Play-off

    Если Буреягэсстрой "украли все деньги в личный фонд", то прокуратура должна проверить и наказать, несомненно.



    Так Мигуля сидит, не вкурсе ты?



    Мигуля в бегах был с 2010 года есличО. Погугли как выглядела набережная тогда) Да и вопрос то не в этом, а в том почему дальше не строится ничего. Там изначально не хватало 2,1мрд рублей по проектной документации, не в курсе ты?)



    Козлову наверное таких больших денег не дадут в Москве, так немножко на "карманные" расходы иногда подкидывают.. Здесь наверное, нужно Козлову просить Кожемяку, что-бы он попросил в Москве. Может такой ход пройдёт, и Москва даст денег. А так Козлов бесконечно будет кататься в Москву в пустую.



    http://www.amur.info/news/2017/02/21/121431 -АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 887 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ДОЛГА

    http://www.amur.info/news/2016/10/28/117389 - АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 2,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

    Если для тебя это в пустую, то страшно подумать чем занят ты

  • Питерский

    Питерский
    49 минут назад

    Детскому саду и денег по детски

  • full

    full
    37 минут назад

    СаняCh

    жекА-жекА

    Play-off

    СаняCh

    Play-off

    Если Буреягэсстрой "украли все деньги в личный фонд", то прокуратура должна проверить и наказать, несомненно.



    Так Мигуля сидит, не вкурсе ты?



    Мигуля в бегах был с 2010 года есличО. Погугли как выглядела набережная тогда) Да и вопрос то не в этом, а в том почему дальше не строится ничего. Там изначально не хватало 2,1мрд рублей по проектной документации, не в курсе ты?)



    Козлову наверное таких больших денег не дадут в Москве, так немножко на "карманные" расходы иногда подкидывают.. Здесь наверное, нужно Козлову просить Кожемяку, что-бы он попросил в Москве. Может такой ход пройдёт, и Москва даст денег. А так Козлов бесконечно будет кататься в Москву в пустую.



    http://www.amur.info/news/2017/02/21/121431 -АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 887 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ДОЛГА

    http://www.amur.info/news/2016/10/28/117389 - АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 2,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

    Если для тебя это в пустую, то страшно подумать чем занят ты



    Насколько помню, программа по ветхому жилью была на условиях софинансирования. Сейчас что то изменилось или у Козлова есть эти миллиарды для участия в программе?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    34 минуты назад

    СаняCh

    жекА-жекА

    Play-off

    СаняCh

    Play-off

    Если Буреягэсстрой "украли все деньги в личный фонд", то прокуратура должна проверить и наказать, несомненно.



    Так Мигуля сидит, не вкурсе ты?



    Мигуля в бегах был с 2010 года есличО. Погугли как выглядела набережная тогда) Да и вопрос то не в этом, а в том почему дальше не строится ничего. Там изначально не хватало 2,1мрд рублей по проектной документации, не в курсе ты?)



    Козлову наверное таких больших денег не дадут в Москве, так немножко на "карманные" расходы иногда подкидывают.. Здесь наверное, нужно Козлову просить Кожемяку, что-бы он попросил в Москве. Может такой ход пройдёт, и Москва даст денег. А так Козлов бесконечно будет кататься в Москву в пустую.



    http://www.amur.info/news/2017/02/21/121431 -АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 887 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ДОЛГА



    Напомню, на строительство моста надо 15 миллиардов. 887 миллионов конечно тоже деньги, но для целой области маловато, вы так не считаете?



    http://www.amur.info/news/2016/10/28/117389 - АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 2,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ



    Это уже более красивая сумма. Её козлов выпросил? Или по этой программе получали, и получают все регионы страны?

    Для одного человека это огромные суммы, для области нет. Тем более у нас аварийных бараков как грязи, по всей области.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    24 минуты назад

    мальчики, узпокойтезь) Сансаныч работает в меру своих возможностей, а они у него, ну вот такие, какие езть...

  • Знаток28

    Знаток28
    13 минут назад

    Если нет возможности осуществить программы в регионе, то утрам не закрывают на это глаза, а ищут пути решения. Правильно, что губернатор постоянно общается с федеральными политиками, без их участия сдвинуть что-либо было бы сложнее

  • Vlad2

    Vlad2
    11 минут назад

    Знаток28

    Если нет возможности осуществить программы в регионе, то утрам не закрывают на это глаза, а ищут пути решения. Правильно, что губернатор постоянно общается с федеральными политиками, без их участия сдвинуть что-либо было бы сложнее



    Петросяном работаешь?

  • Знаток28

    Знаток28
    9 минут назад

    Vlad2

    Знаток28

    Если нет возможности осуществить программы в регионе, то утрам не закрывают на это глаза, а ищут пути решения. Правильно, что губернатор постоянно общается с федеральными политиками, без их участия сдвинуть что-либо было бы сложнее



    Петросяном работаешь?



    И ты тоже под дудку дизайнера петь начал?

    Дохрена вас нынче повылазило, клоуны

  • full

    full
    5 минут назад

    Знаток28

    Vlad2

    Знаток28

    Если нет возможности осуществить программы в регионе, то утрам не закрывают на это глаза, а ищут пути решения. Правильно, что губернатор постоянно общается с федеральными политиками, без их участия сдвинуть что-либо было бы сложнее



    Петросяном работаешь?



    И ты тоже под дудку дизайнера петь начал?

    Дохрена вас нынче повылазило, клоуны



    Иди уже.

  • Vlad2

    Vlad2
    3 минуты назад

    И пусть идет... и не просто идет, а идет как положено...!

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