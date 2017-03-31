Глава Приамурья примет участие в заседании под руководством Путина

Губернатор Амурской области Александр Козлов отправился в Москву. В столице он примет участие в заседании Государственного совета РФ под руководством президента страны Владимира Путина.

Участники обсудят три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья. С докладами выступят министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель Минстроя Михаил Мень, губернаторы Ростовской и Псковской областей Василий Голубев и Андрей Турчак, глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

«Программа переселения должна быть завершена, уже более 7 000 граждан в регионе переселились из аварийного жилья в новое, и на этом правительство региона не останавливается», – цитирует Александра Козлова пресс-служба правительства Амурской области.

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Александр Авдеев