В Тынде снова идет снег (видео)

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В начале мая Тынду снова засыпает снегом. По словам жителей города, снегопад начался еще во вторник вечером, 2 мая, потом шел почти весь день 3 мая, и большая часть его растаяла. Но в четверг, 4 числа, осадки возобновились. В областном гидрометцентре пояснили, что в Тынде выпало уже 24 миллиметра осадков, а в селе Лопча Тындинского района – 29 миллиметров.

Синоптики пояснили, что снегопад был ожидаемым и предсказанным. Циклон который движется на восток, принес в Тындинский район поток холодного воздуха. Тыловая часть циклона обычно холодная, именно она сейчас и превратила на севере Приамурья дождь в снег. Кстати, в Тынде 4 мая температура была + 1 градус.

За два дня в Тындинском районе выпало около половины месячной нормы осадков. И снег продолжает идти. В принципе, в переходный период, когда весна на севере еще окончательно не наступила, такие перепады погоды нередки, добавили синоптики.

В областном гидрометцентре также сообщили, что поступление холодного воздуха в Амурскую область продолжается. К 6 мая он охватит центральные и южные районы Приамурья и принесет с собой осадки.

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Василий Кленин