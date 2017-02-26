В Благовещенске более 50 молодых полицейских присягнули на верность Родине

Амурские полицейские приняли присягу перед ветеранами органов внутренних дел. Мероприятие приурочили к 72-летней годовщине со Дня Победы. На территории учебного центра областного МВД более пятидесяти молодых полицейских присягнули на верность Родине. Здесь готовят участковых, следователей, кинологов, финансистов и сотрудников ГИБДД.

Перед принятием присяги слушатели центра прошли специальное обучение в течение полугода. Теперь они поедут служить в разные города Приамурья. А лучшие полицейские Приамурья, по традиции, в этот день высадили деревья на Аллее Победы.

«Я подходила взвешенно к этому решению о службе в органах. Считаю, что опыт и знания, полученные мною на гражданской службе, помогут мне в следствии. Именно в следственный отдел МВД Благовещенский и пришла в декабре 2016 года. Именно из этого отдела меня направили в учебный центр профессиональной подготовки», – рассказала следователь следственного отдела УМВД России по Амурской области Елена Баля.

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Екатерина PL