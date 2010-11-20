Башенный кран в Благовещенске упал из-за нарушения правил эксплуатации

Причиной падения башенного крана на коттедж в Благовещенске стал не только заводской брак, но и нарушение правил эксплуатации. К такому выводу пришли специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора. По факту падения крана 6 января этого года в районе улиц Зейской – Новой они провели расследование.

В ходе расследования специалисты подтвердили, что кран имел различные дефекты, допущенные при его изготовлении. Но ситуацию усугубила его неправильная эксплуатация при температуре, ниже допустимой, и неисправное оборудование.

Также специалисты выявили десять нарушений правил промышленной безопасности.

«По результатам проверки выдано предписание, составлен протокол и вынесено постановление об административном правонарушении в отношении ООО "Амурстройзаказчик", сумма наложенного штрафа – 100 000 рублей. В настоящее время башенный кран утилизирован, опасный производственный объект исключён из государственного реестра», – сообщили в Дальневосточном управлении Ростехнадзора.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в январе 2017 года – башенный кран упал на частный жилой дом. Более 40 тонн железа проломили крышу кирпичного коттеджа, который семья благовещенцев строила 12 лет. Пострадал и соседний участок – там кран повредил сарай и сломал деревянный забор, были задеты и электроопоры. В апреле следственный комитет сообщил, что причиной падения башенного крана стал заводской брак.

Просмотров всего: 955

#происшествия #строительство

распечатать

Екатерина PL