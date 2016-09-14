Амурчан предупреждают об опасности песчаной бури

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало на своем сайте список рекомендаций для жителей региона в связи с присутствием в воздухе частиц песка. В частности, амурчанам советуют избегать утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе.

Кроме того, жителям области рекомендуют:

- временно ограничить пребывание детей на игровых площадках;

- обильное питье для восполнения объемов жидкости в организме (на случай высоких температур воздуха);

- в целях снижения токсического воздействия смога – принимать поливитаминные комплексы (при отсутствии противопоказаний);

- по возможности ограничить физические нагрузки;

- в период выраженной запыленности использовать средства защиты органов дыхания – маски, респираторы и так далее;

- изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры;

- для удаления накопленных в помещении вредных веществ проводить ежедневные влажные уборки;

- по возможности максимально часто промывать полости носа и рта, так как частички, осевшие на слизистых оболочках, могут стать причиной развития различных заболеваний органов дыхания.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо незамедлительно обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания – строго выполнять назначения врача.

Радиационный фон 4 мая на территории области находится в пределах нормы.

Как сообщало Амур.инфо, ветром в Благовещенск принесло частицы песка с территорий пустынь, в том числе Гоби. Виной тому циклон, хозяйничающий сейчас в Приамурье. Он открыл свободный доступ воздушным потокам с юго-запада, где и расположены пустыни. 6 мая в Благовещенске и по области ожидаются сильные дожди, которые могут очистить воздух.

Из-за песка в воздухе практически не стало видно соседний Хэйхэ с набережной реки Амур.

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#здоровье #погода

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Александр Авдеев