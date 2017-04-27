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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: участие амурчан в боях на белорусской земле и акция «Бессмертный полк»

Утром 5 мая в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о предстоящем прохождении «Бессмертного полка» 9 Мая. Гостем студии станет координатор акции в Благовещенске Ксения Белоусова. Ведущие утреннего эфира – Нино Кохреидзе и Олег Никитин.

В дневном эфире «Эха» благовещенцы услышат интервью с кандидатом исторических наук, доцентом Дальневосточного государственного аграрного университета, полковником в отставке Виктором Омельчаком. С ним поговорят об участии амурчан в боях на белорусской земле. Программа была записана в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ведущие дневного эфира – Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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