Расследование уголовного дела по инциденту в кафе «Лотос» длится больше трех лет

В Свободном четвертый год идет расследование уголовного дела по массовой драке в кафе «Лотос». Она произошла 12 июня 2013 года. Между посетителями кафе и его работниками случился конфликт, после которого группа китайцев напала на русского мужчину. В итоге кафе оказалось разгромлено, а пострадавший получил многочисленные травмы.

«Все началось с того, что мне не понравилось блюдо. Я попросил позвать директора, но решить все полюбовно не вышло. Меня начали посылать куда подальше. Естественно, после такого у меня реакция была соответствующая. Я встал и направился к китайцу. Но тот бросился на кухню и вернулся оттуда с огромным ножом. В итоге я ушел из кафе, потом вспомнил, что забыл телефон там, вернулся и увидел, что кто-то уже разгромил кафе. А потом напали на меня. Я один против 20 китайцев. Полицейские меня там на произвол судьбы оставили, а китайцы меня убивали», – рассказал пострадавший Сергей Калужских.

После инцидента было возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Хулиганство», «Халатность» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Первая статья возбуждена по факту повреждения имущества в кафе, вторая – в отношении троих сотрудников полиции, которые не пресекли противоправные действия и не приняли мер к изоляции пострадавшего, третья – по факту причинения телесных повреждений,

В результате завершено расследование только двух дел. Наказание понесли люди, учинившие погром, по статье «Хулиганство» – владельцам кафе был выплачен материальный ущерб. Также к ответственности привлечены бездействовавшие сотрудники полиции, которых в итоге осудили и уволили из органов.

Расследование по третьей статье – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» – до сих пор не завершено. Уголовное дело несколько раз отправляли на новое расследование, но точка все еще не поставлена. Граждане Китая, участвовавшие в драке, практически сразу после случившегося покинули территорию России. Фигурантом дела стал один китаец, подозреваемый в нанесении побоев.

18 июля 2013 года, по решению суда, в отношении гражданина Китая была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемому надели на ногу электронный браслет и запретили выходить из квартиры, где была установлена аппаратура слежения. Затем 1 августа суд вынес решение о взятии китайца под стражу. В суде тогда звучали доводы обвинения о том, что иностранный гражданин имеет в РФ временную визу, у него нет постоянного жилья и тяжесть совершённого им преступления серьёзная. А спустя месяц мужчину отпустили под подписку о невыезде. Это было связано с переквалифицированием уголовного дела – изначально речь шла о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, затем после проведенных дополнительных судебно-медицинских экспертиз было установлено, что был причинен легкий вред здоровью. Санкция данной статьи не предусматривает наказания в виде лишения свободы. В дальнейшем была назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, в соответствии с которой здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Сам потерпевший считает, что ему причинен именно тяжкий вред здоровью – он получил контузию левого глаза, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и сотрясение мозга. По словам Сергея Калужских, левый глаз как орган утратил свои функции. Кроме того, мужчина утверждает, что гражданин Китая стрелял в него. Правда, с этим не согласны эксперты, изучавшие видеозапись с камер наблюдения.

«В деле есть много допросов свидетелей и очевидцев, которые говорят, что пистолет был и был выстрел мне в голову. По уголовному делу этот пистолет изъят у китайца, пуля изъята на месте происшествия. Изначально была проведена экспертиза, по которой установлено, что повреждения, полученные мной, могли быть причинены резиновой пулей из пистолета ОСА. Затем они решили провести какую-то фототехническую экспертизу видеозаписи, из которой следует, что выстрела и отдачи не видно. То есть они считают, что пистолета и выстрела не было. То качество видео, которое есть, якобы позволило им это увидеть. При этом показания свидетелей не учитываются», – высказался пострадавший Сергей Калужских.

Показания давали не только очевидцы из числа гражданских лиц, но и те самые сотрудники полиции, которые были осуждены и уволены за халатность. «Ранее сотрудники полиции привлекались к уголовной ответственности и имели статус подозреваемых, а позже и обвиняемых. Следовательно, их статус позволял им давать любые показания в свою защиту. В настоящее время они по нашему уголовному делу допрошены в качестве свидетелей, что в силу закона обязывает их давать правдивые показания под угрозой привлечения к уголовной ответственности. Это Уголовно-процессуальный кодекс. Статус подозреваемого и обвиняемого позволяет человеку врать, статус свидетеля – нет. И вот сейчас полицейские – в статусе свидетелей. Но следствие не берет их показания во внимание, указывая на их противоречия с ранее данными показаниями. Они прекратили уголовное дело в виду отсутствия в действиях гражданина Китая состава преступления. Но прокуратура отменила это решение, дело пошло на дополнительное расследование. И так было неоднократно. Каждый раз дело прекращается органом, ведущим расследование, в связи с отсутствием состава преступления, а потом его возвращают обратно», – рассказал адвокат пострадавшего Павел Лапаев.

«Мы писали жалобы руководству следствия области неоднократно, но ответа на них нет. Все случилось еще в июне 2013 года, но следствие идет до сих пор, и никак не можем добиться результата», – добавил пострадавший.

Тем временем в амурском управлении МВД корреспонденту Амур.инфо прокомментировали, что расследование уголовного дела продолжается. Разглашать подробности в полиции не могут, пока расследование не будет окончено.

Просмотров всего: 1428

#закон #происшествия

распечатать

Екатерина PL