На шестой фестиваль исторического боя в Благовещенск едут рыцари из Владивостока

В выходные, 6 и 7 мая, в Благовещенске состоится VI фестиваль исторического боя «Тропами истории». В этом году на нем ожидается максимальное количество участников. Впервые на фестиваль едет целая команда из Владивостока и один участник из Хабаровска. Праздник пройдет в горпарке областного центре в «Усть-Зейской слободе».

Фестиваль «Тропами истории» традиционно объединяет на одной площадке любителей старины. Основой фестиваля всегда являлось историческое фехтование: массовые бои и одиночные поединки на стальном оружии и в средневековых доспехах. Удары в схватках наносятся в полную силу и безопасность бойцов обеспечивает только исключительная надежность доспехов.

В 2017 году, кроме клуба ролевого и исторического моделирования «Дружина» – организатора фестиваля, – в боях примут участие клубы «Руна» и «Баронство Blackwood», которые сформируют сборную Благовещенска. Впервые за шесть лет в боях за чемпионство на «Тропах» появится третья сторона – ее составит команда владивостокского клуба «Гарнизон». Еще один благовещенский клуб исторической реконструкции «Ясень» организует суличный тир (сулицы – легкие метательные копья). Между сражениями исторические средневековые танцы исполнит клуб «Велетта».

Фестиваль «Тропами истории» будет длиться два дня. В субботу, 6 мая, с 15 часов на территории «Усть-Зейской слободы» в горпарке можно будет принять участие в забавах, организованных для детей и взрослых. А в 17 часов начнутся бугурты – массовые бои. Три пятерки витязей выяснят, кто из них сильнее в «Поле», «Коридоре» и на «Лодье». Между схватками зрителей ожидают танцевальные и вокальные номера, затем концерт фолк-группы. А завершится всё огненным фаер-шоу от команды DeLight.

В воскресенье, 7 мая, в 10 часов утра на той же площадке начнется турнир. Победителей определят в номинациях «щит–меч» и «полуторный меч».

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Василий Кленин