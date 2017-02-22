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сегодня, 16:31 0

В Приамурье ищут родственников погибшего в 1942 году солдата Якова Безвершенко

В Амурской области разыскивают родственников фронтовика, погибшего в 1942 году. Поисковому отряду «Красноармеец» из Волгограда удалось установить личность убитого солдата. Сделать это смогли благодаря найденному котелку с надписью «Безвершенко Я. Дмитриевич Шуруп».

29апреля 2017 года на западном склоне высоты 130.7 близ поселка Кузьмичи Городищевского района Волгоградской области поисковиками Волковым, Беляевым и Чаловым найдены останки пяти бойцов. Рядом с одним из них и был обнаружен подписанный котелок.

С учетом информации, размещенной в базе ОБД «Мемориал» и на портале «Память народа», один из найденных, вероятно, Яков Дмитриевич Безвершенко 1921 года рождения – красноармеец, пулеметчик 252-й стрелковой дивизии, уроженец деревни Антоновка Завитинского района Амурской области. Был убит 20 октября 1942 года. Первичное место захоронения – деревня Кузьмичи Городищенского района Сталинградской области.

По имеющимся данным, отец погибшего Дмитрий Безвершенко проживал в Бурейском районе поселка Фрунзе, рудник Райчиха. С учетом современного административного деления наиболее вероятный адрес: городской округ (пгт) Прогресс, поселок Новобурейский, ул. Фрунзе.

В Книге памяти Амурской области (Благовещенск, 1993, т. 1. стр. 63) есть запись за № 1614: «Безвершенко Яков Дмитриевич, ряд., р. 1921 г., д. Антоновка Райчихинского района, пр. Завитинским РВК, погиб 20 октября 1942 г., пос. д. Кузьмичи Сталинградской обл.».

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#жизнь #память

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