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сегодня, 16:24 0

Военные Приамурья проявляют интерес к контракту из-за изменений в законодательстве

Военные Приамурья проявляют интерес к контракту из-за изменений в законодательстве
Фото: ub.raj.ru

Новобранцы, которые прибыли в Приамурское объединение ВВО весной 2017 года для прохождения службы по призыву, проявили повышенный интерес к контрактной службе. Причиной тому стало изменившееся законодательство.

Речь о молодых военных, приехавших из Республики Татарстан и Красноярского края. Так, интерес к военной службе по контракту проявил примерно каждый второй.

Причина в возможности поступления на контрактную службу призывников со средним профессиональным образованием, минуя год службы по призыву. Соответствующий закон на днях подписал президент России Владимир Путин.

В общей сложности в Приамурское объединение ВВО в ходе весенней призывной кампании запланировано прибытие около двух тысяч новобранцев, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные

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