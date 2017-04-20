Военные Приамурья проявляют интерес к контракту из-за изменений в законодательстве
Новобранцы, которые прибыли в Приамурское объединение ВВО весной 2017 года для прохождения службы по призыву, проявили повышенный интерес к контрактной службе. Причиной тому стало изменившееся законодательство.
Речь о молодых военных, приехавших из Республики Татарстан и Красноярского края. Так, интерес к военной службе по контракту проявил примерно каждый второй.
Причина в возможности поступления на контрактную службу призывников со средним профессиональным образованием, минуя год службы по призыву. Соответствующий закон на днях подписал президент России Владимир Путин.
В общей сложности в Приамурское объединение ВВО в ходе весенней призывной кампании запланировано прибытие около двух тысяч новобранцев, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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