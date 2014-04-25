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Песок из пустыни Гоби «спрятал» от благовещенцев Хэйхэ

Песок из пустыни Гоби «спрятал» от благовещенцев Хэйхэ
Фото: vk.com/blagalive

В четверг, 4 мая, жители Благовещенска заметили, что из-за песка, который принесло в областную столицу из-за границы, практически не стало видно соседний Хэйхэ. Фото с видом на реку Амур появилось в социальных сетях.

«Назад в прошлое, когда Хэйхэ еще не было видно», – комментируют снимок. «Капец, песочная буря. Мы что, в пустыне оказались?» – отметил один из пользователей.

Как сообщало Амур.инфо, ветром в областную столицу принесло частицы песка с территорий пустынь, в том числе Гоби. Виной тому циклон, хозяйничающий сейчас в Приамурье. Он открыл свободный доступ воздушным потокам с юго-запада, где и расположены пустыни.

6 мая в Благовещенске и по области ожидаются сильные дожди, которые могут очистить воздух.

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