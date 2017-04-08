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сегодня, 15:17 0

На Зейском водохранилище затонул теплоход

На Зейском водохранилище затонул теплоход
Фото: www.taringa.net

На Зейском водохранилище затонул частный теплоход «Тарбаган». Происшествие случилось в ночь с 30 апреля на 1 мая. Судно ушло под воду на глубине 30 метров, в этом месте оно располагалось на зимнем отстое, в 2017 году еще не передвигалось.

Как пояснили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, погибших и пострадавших в результате затопления нет. Однако произошло загрязнение прилегающей территории, характер которого пока точно не определен. Сейчас ликвидацией последствий занимается управление эксплуатации Зейского водохранилища.

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#Зея #природа #происшествия #транспорт

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