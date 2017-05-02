Рецидивиста в Приамурье осудили за сбыт героина и хранение огнестрела

Фото: stavropolye.tv

11 лет строгого режима получил житель села Чембары Свободненского района за сбыт наркотических средств и хранение огнестрельного оружия. Дело рассматривал городской суд Свободного.

Ранее гражданин уже был дважды судим за умышленные преступления. За старое он взялся после условно-досрочного освобождения. В октябре 2016 года амурчанин приобрел 8 граммов героина и перепродал наркотик, получив прибыль. Через некоторое время все повторил, только партия была больше.

Проданный жителем Свободненского района героин изъяли сотрудники транспортной полиции в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий. Во время обыска дома у наркоторговца обнаружили и изъяли самодельное огнестрельное нарезное оружие 32-го калибра.

Недавно вышедшего на свободу тут же поместили под арест.

В суде он признал свою вину и раскаялся, но, учитывая рецидив, амурчанина приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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#происшествия #Свободный

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Нино Кохреидзе