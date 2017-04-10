Зейская больница укомплектована кадрами лишь на две трети

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Зейская больница в Приамурье страдает от нехватки врачебных кадров. Об этом шла речь на выездном заседании коллегии амурского минздрава, состоявшемся в городе Зее. Так, дефицит кадров в больнице в 2016 году составил 37,8 %, сообщает пресс-служба минздрава.

Полностью укомплектованы кадрами только фельдшерско-акушерские пункты Зейского района. В прошлом году Зейская больница предоставляла меры соцподдержки молодым специалистам. Речь о единовременных выплатах, оплате жилья, доплатах к стипендии, оплате послевузовского образования. Общая сумма таких выплат составила около 300 тысяч рублей. При этом администрациями города Зеи и Зейского района финансовая поддержка молодым специалистам не предоставлялась. Только трем специалистам были выделены жилые помещения.

Еще одной весомой проблемой в работе Зейской больницы является высокий размер просроченной кредиторской задолженности. По состоянию на 1 апреля, он составил 139,7 миллиона рублей. Главной причиной этого, как отметили на заседании, явился излишний коечный фонд в условиях круглосуточного стационара: неэффективные расходы на его содержание составляют 115 миллионов рублей в год. Также причина кроется в превышении расходов по оплате труда. В 2016 году превышение составило 86,7 миллиона рублей. К потере финансовых средств также ведет невыполнение объемов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, неотложной помощи.

Было отмечено, что показатель общей смертности населения по городу Зее и району превышает среднеобластной за счет роста смертности от новообразований, туберкулеза, болезней органов кровообращения, органов пищеварения, психических расстройств, а также внешних причин. «Отрицательная динамика показателя указывает на допущенные нарушения в организации диспансерного наблюдения за пациентами с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, низкий охват флюорографическим методом обследования и профилактическими осмотрами взрослого населения, а также медицинскими осмотрами жителей отдаленных территорий выездными бригадами медработников больницы», – говорится в сообщении минздрава Амурской области.

Еще одна проблема – с младенческой смертностью. Если в Амурской области этот показатель на протяжении последних лет имеет устойчивую тенденцию к снижению, то в Зее и Зейском районе он в два раза превышает среднеобластной. Собравшиеся отметили недостаточный контроль со стороны администрации больницы за выполнением мероприятий, направленных на снижение младенческой смертности. Выявлены нарушения стандартов диспансерного наблюдения детей до года, недооценка факторов социального риска семей, воспитывающих детей, что приводит к несвоевременному изъятию ребенка из семьи при угрозе его жизни и здоровью.

Были отмечены и положительные моменты в работе больницы. Так, в Зее и Зейском районе показатель смертности населения в трудоспособном возрасте снизился, став ниже среднеобластного показателя на 2,9 %. В три раза снизился показатель смертности от ДТП, а случаев смерти от внебольничной пневмонии в 2016 году не было зарегистрировано ни в городе, ни в районе. Показатель охвата диспансеризацией определенных групп взрослого населения в 2016 году здесь составил 97,8 % от целевого показателя (97,1 % – по области).

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#здоровье #Зея

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Александр Авдеев