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Амурское село Новоспасск ночью спасли от природного пожара

Амурское село Новоспасск ночью спасли от природного пожара
Фото: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Из-за шквалистого ветра и сухой погоды природный пожар приблизился к селу Новоспасск Архаринского района. Ночью с 3 на 4 мая спасатели боролись с огнем и ликвидировали угрозу жителям села.

Для проведения превентивных мероприятий по защите населенных пунктов от возможных ЧС группа из десяти спасателей прибыла 3 мая из Благовещенска в Архаринский район. Как оказалось, очень своевременно. Из-за шквалистого ветра несколько очагов лесных пожаров быстро распространялись и создали реальную угрозу для села Новоспасск.

Спасатели сразу приступили к мероприятиям по недопущению распространения огня на жилые и хозяйственные постройки и объекты села. Работали до глубокой ночи, пока не была ликвидирована угроза возгорания населенного пункта. Отдельные добровольцы из числа местных жителей также принимали участие в тушении огня.

Спасатели объясняли селянам, что необходимо убрать вокруг села свалки, мусор, обезопасить себя. В настоящее время продолжается мониторинг ситуации, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

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#МЧС #пожары #природа

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