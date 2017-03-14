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сегодня, 14:05 1

Водопроводная вода в поселке Серышево признана некачественной

Водопроводная вода в поселке Серышево признана некачественной
Фото: aqualit39.ru

Специалисты амурского управления Роспотребнадзора признали водопроводную воду в Серышеве некачественной. За качество воды в поселке отвечает МУП «Комбинат благоустройства», и, по информации ведомства, это предприятие бездействует.

Так, в 2016 году в Роспотребнадзор поступили жалобы от жителей Серышева на качество водопроводной воды. Была проведена внеплановая проверка, которая показала, что люди правы – вода является некачественной. МУП «Комбинат благоустройства», отвечающее за качество водоснабжения в поселке, привлекли к административной ответственности, ему было выдано предписание об устранении нарушений. Однако результатов это не принесло, выявленные нарушения устранены не были.

Роспотребнадзор обратился в Серышевский районный суд. 24 апреля 2017 года суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме. В частности, «Комбинат благоустройства» обязали «осуществить санитарные мероприятия в пределах территории зоны санитарной охраны водозаборной скважины, оборудовать ее с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды, организовать производственный контроль качества питьевой воды», отмечается в сообщении амурского управления Роспотребнадзора.

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#закон #здоровье #суды

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Комментарии
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  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    48 минут назад

    Кароч предписали ... ставьте Установку хлорирования.

    но написали типо грамотно .... маркетологи чё еще сказать.

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