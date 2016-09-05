В Первомайском парке выставят скульптуры краснокнижных животных

Фото: Amurvisit.ru

Благодаря проходящему в Благовещенске конкурсу парковых скульптур в Первомайском парке появятся скульптуры животных, занесенных в Красную книгу. Участники конкурса соорудят фигуры амурского тигра, беркута, солонгоя, снежного барана (толсторога), иглоногой совы, амурского лесного кота, осётра и других представителей краснокнижной фауны.

Организатор конкурса – благовещенская художественная школа – в Год экологии разработала проект, который получил поддержку в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства.

Всего на участие в конкурсе решились семь команд – это семейные и студенческие команды, команда профессиональных благовещенских художников. До 22 мая участники конкурса «Листая Красную книгу» будут ваять скульптуры в мастерских. Затем их установят в парке. Для своих скульптур конкурсанты используют разные материалы: ветки ивы, краски, клей, пена, стекло, пластик, металл, цемент, ткань, кирпич, а также подручный, бросовый материал.

Согласно условиям конкурса, скульптура должна иметь эстетичный вид, органично вписываться в ландшафт парка, быть монолитной и не более метра в высоту. Также фигуры должны быть адаптированы к климатическим особенностям региона (быть влагоустойчивыми) и безопасными для посетителей.

Заключительный этап конкурса – просмотр всех работ членами жюри, которые будут оценивать технику и мастерство исполнения, степень законченности произведения, оригинальность, эмоциональность и выразительность композиции, общее художественное впечатление. Торжественное подведение итогов конкурса состоится в День защиты детей в Первомайском парке, сообщает пресс-служба мэрии.

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#животные #конкурсы

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Екатерина PL