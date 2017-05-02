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сегодня, 13:36 3

В Благовещенске желающих зовут на соревнования по пляжному волейболу

В Благовещенске желающих зовут на соревнования по пляжному волейболу
Фото: admblag.ru

В субботу, 6 мая, в Благовещенске откроется сезон пляжного волейбола «Лето молодых». Мероприятие пройдет на традиционной спортивной площадке в Городском парке культуры и отдыха. Все желающие могут оказаться не только зрителями, но и участниками этих народных соревнований.

Необходимое количество участников команды – два человека. Жеребьевка будет проводиться на месте. Начало соревнований в 17:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 285

#спорт

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Пляжный в парке! Умора! Пляжа нет, закатали в бетон.

  • Shurka

    Shurka
    1 час назад

    Потеплее день не могли выбрать для пляжного волейбола?!

  • DeamonX

    DeamonX
    1 час назад

    В субботу дождь со снегом, какой пляжный волейбол может быть?

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