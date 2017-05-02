В Благовещенске желающих зовут на соревнования по пляжному волейболу

Фото: admblag.ru

В субботу, 6 мая, в Благовещенске откроется сезон пляжного волейбола «Лето молодых». Мероприятие пройдет на традиционной спортивной площадке в Городском парке культуры и отдыха. Все желающие могут оказаться не только зрителями, но и участниками этих народных соревнований.

Необходимое количество участников команды – два человека. Жеребьевка будет проводиться на месте. Начало соревнований в 17:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#спорт

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Василий Кленин