В Благовещенске желающих зовут на соревнования по пляжному волейболу
В субботу, 6 мая, в Благовещенске откроется сезон пляжного волейбола «Лето молодых». Мероприятие пройдет на традиционной спортивной площадке в Городском парке культуры и отдыха. Все желающие могут оказаться не только зрителями, но и участниками этих народных соревнований.
Необходимое количество участников команды – два человека. Жеребьевка будет проводиться на месте. Начало соревнований в 17:00, сообщает пресс-служба городской администрации.
Просмотров всего: 285