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сегодня, 13:20 1

Ветрено и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 5 мая

Ветрено и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 5 мая
Фото: instagram

В Амурской области 5 мая будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются слабые и умеренные осадки в виде дождя. В отдельных районах севера осадки будут сильными с мокрым снегом. Местами ожидается гроза.

Ветер выберет западное, юго-западное направление и разгонится до 3-8 метров в секунду, местами усиливаясь до 13-18 метров в секунду. Температура составит 14…19 градусов тепла, местами по северу – плюс 4…9 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Юго-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Термометры покажут днем 16…18 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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Комментарии
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  • BLG 909

    BLG 909
    1 час назад

    Сегодня вы в 12.39 пишите будет (Температура воздуха может повышаться до +30, а иногда столбик термометра днем покажет лишь +15 градусов. )

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