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Режим ЧС введен в Бурейском районе из-за сухой погоды

Режим ЧС введен в Бурейском районе из-за сухой погоды
Фото: tmb.news

В среду, 3 мая, на территории Бурейского района Приамурья был введен режим ЧС. Это связано с установившейся в районе сухой и ветреной погодой.

3мая в области пожарные потушили 15 палов сухой растительности. В работах были задействованы 134 человека, 33 единицы техники, а также силы добровольцев.

Кроме того, Главное управление МЧС России по Амурской области 3 мая перевели в режим функционирования «чрезвычайная ситуация», сообщает пресс-служба ведомства. Это связано со сложной лесопожарной обстановкой и ухудшением погодных условий в регионе.

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#МЧС #пожары

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