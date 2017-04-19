По факту ложного сообщения о бомбе в школе Новорайчихинска возбудили уголовное дело
В Амурской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Как сообщалось ранее, неизвестный позвонил в учебное заведение поселка и сообщил о том, что в здании заложено взрывное устройство. Позже выяснилось, что никакой бомбы в школе нет.
После того как сообщение о заминировании поступило в полицию, на место происшествия незамедлительно прибыли стражи порядка, представители экстренных служб. Полицейские оцепили район. В ходе обследования здания и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было.
После обследования оцепление района сняли, дети вернулись к занятиям. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, сообщает амурское управлении МВД.
Сотрудникам полиции в тот же день удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался мужчина 37 лет, безработный, ранее привлекавшийся к административной ответственности, судимый. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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