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Во время ночного пожара в Сковородине погиб мужчина

Во время ночного пожара в Сковородине погиб мужчина
Фото: u-f.ru

В ночь на четверг, 4 мая, в городе Сковородино загорелся частный жилой дом, расположенный на улице Малой. На месте происшествия был найден труп мужчины. Из огня удалось спасти женщину.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, информация о пожаре поступила около трех часов ночи. Пожарные прибыли на место через пять минут после получения вызова. В это время веранда дома горела открытым пламенем. Тушение заняло 17 минут.

Из горящего дома пожарные спасли 63-летнюю амурчанку – женщине потребовалась медицинская помощь. Ее с отравлением продуктами горения доставили в больницу Сковородина. На месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины 1979 года рождения.

Огонь повредил веранду по всей площади, дом удалось спасти. Предварительной причиной пожара называют сбой в работе обогревателя.

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#пожары #происшествия #Сковородино

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Комментарии
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  • matushka

    matushka
    1 час назад

    Правильно писать" В Сковородино"

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