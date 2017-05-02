Воздух Благовещенска наполнился песком из пустыни Гоби

В четверг, 4 мая, жители Благовещенска обратили внимание на частицы песка, витающие в воздухе. Как выяснило ИА «Амур.инфо», его принесло с территорий пустынь, в том числе Гоби.

«Над нами в настоящее время стоит циклон, и он так расположен, что открывает свободный доступ воздушным потокам с юго-запада, где расположены пустыни Китая и пустыня Гоби. Поэтому тонны пыли, песка передаются сюда, вызывая замутненность атмосферы», – сообщила заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Явление это не уникальное и наблюдается почти каждый год, в последнюю декаду апреля – первую декаду мая.

6 мая в Благовещенске и по области ожидаются сильные дожди, которые могут помочь очистить воздух. В целом следующая неделя в Приамурье пройдет под знаменем циклонов, которые будут сменять друг друга. Температура воздуха может повышаться до +30, а иногда столбик термометра днем покажет лишь +15 градусов. Ветер в регионе в этот период останется сильным.

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Александр Авдеев