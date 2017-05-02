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Воздух Благовещенска наполнился песком из пустыни Гоби

Воздух Благовещенска наполнился песком из пустыни Гоби

В четверг, 4 мая, жители Благовещенска обратили внимание на частицы песка, витающие в воздухе. Как выяснило ИА «Амур.инфо», его принесло с территорий пустынь, в том числе Гоби.

«Над нами в настоящее время стоит циклон, и он так расположен, что открывает свободный доступ воздушным потокам с юго-запада, где расположены пустыни Китая и пустыня Гоби. Поэтому тонны пыли, песка передаются сюда, вызывая замутненность атмосферы», – сообщила заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Явление это не уникальное и наблюдается почти каждый год, в последнюю декаду апреля – первую декаду мая.

6 мая в Благовещенске и по области ожидаются сильные дожди, которые могут помочь очистить воздух. В целом следующая неделя в Приамурье пройдет под знаменем циклонов, которые будут сменять друг друга. Температура воздуха может повышаться до +30, а иногда столбик термометра днем покажет лишь +15 градусов. Ветер в регионе в этот период останется сильным.

Просмотров всего: 5884

#погода

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    Пекинская погодка в нашем городке.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    На Дальнем Востоке за сутки сгорели более 1,6 тысячи гектаров леса.

    https://ria.ru/incidents/20170504/1493629103.html

  • Опаньки

    Опаньки
    1 час назад

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    за окном Марс

  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

    Что у вас в Благовещенске творится? Всё пропустил. И День Победы пропущу. Но сто граммов фронтовых накачу. Ну, вы там держитесь бодрячком!

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    46 минут назад

    Ув. товарищь Печкина, ГДЕ Берётё? В Личку.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    46 минут назад

    Ув. товарищь Печкина, ГДЕ Берётё? В Личку.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    42 минуты назад

    Я даже видел пролетающий лист верблюжей колючки..

  • Tуман

    Tуман
    36 минут назад

    Лишь бы верблюжьи какашки над городом не летали. Хотя мастеру по закваске капусты верблюжий навоз был бы кстати.

  • Mikky

    Mikky
    15 минут назад

    Павел Флудерский

    Я даже видел пролетающий лист верблюжей колючки..



    ой кора

  • sinoptik

    sinoptik
    10 минут назад

    КРЯ!!!

    Ув. товарищь Печкина, ГДЕ Берётё? В Личку.



    вы сейчас о чем?

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    8 минут назад

    У меня в окно чтоли фотали?)

  • Mikky

    Mikky
    6 минут назад

    я боюсь представить что же сейчас творится в пустыне????

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