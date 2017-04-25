С Бурейского водохранилища эвакуировали мужчину с подозрением на энцефалит

Фото: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

С территории лесозаготовительного предприятия, расположенного на берегу Бурейского водохранилища, спасатели эвакуировали одного из работников с высокой температурой. Есть подозрение, что мужчину укусил энцефалитный клещ.

Как передает пресс-служба ДВРПСО МЧС России, это предприятие находится в 28-30 километрах от поселка Талакан. Сообщение с ним возможно только по воде летом и на автомобилях по льду зимой. В межсезонье же сообщение отсутствует. В настоящее время лед на акватории водохранилища тает, появляются полыньи. Добраться к пострадавшему можно было только на судне на воздушной подушке или на вертолете. В результате выбрали первый вариант, сотрудники отправились на место на судне «Хивус-10».

Мужчину доставили в Талакан и передали работникам скорой помощи.

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#происшествия

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Александр Авдеев