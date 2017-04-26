Содержание опасных частиц в смоге Пекина превышено в 20 раз‍

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Экологи бьют тревогу: содержание опасных для здоровья твёрдых частиц PM 2.5 в пекинском смоге составляет около 500-550 микрограммов на кубический метр. Это превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму в 20 раз. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Центра экологического мониторинга Пекина.

Жителям и гостям китайской столицы рекомендовано без необходимости не находиться на улице, а также пользоваться на открытом воздухе индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

В Китае основными источниками частиц PM 2.5 являются выхлопные газы автомобилей, а также выбросы, образующиеся в результате работы угольных теплоэлектростанций. Опасность состоит в том, что содержащиеся в смоге частицы через лёгкие проникают в организм и накапливаются в нём, что может повлечь за собой заболевания сердечно-сосудистой системы.

В конце 2013 года властями Пекина был принят «План экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха». Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги (синий, жёлтый, оранжевый и красный).

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что правительство страны примет ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха в этом году и «вернёт Китаю голубое небо». По его словам, в 2017 году выбросы двуокиси серы и оксида азота сократятся на 3 %, и концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе значительно снизится. Китайский премьер также заверил, что власти ускорят работу по борьбе с загрязнением, вызванным сжигаем угля, модернизируют электростанции на угле и примут ряд комплексных мер, направленных на борьбу с источниками загрязнения, а также ужесточат природоохранное законодательство, передаёт РИА Новости.

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#здоровье #Китай

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Алексей Воскобойников