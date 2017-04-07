Амурские эвенки показали свои умения на международной выставке в Москве

Представители двух амурских общин эвенков – «Нюкжакан» из Тындинского района и «Юктэ» из Зейского района приняли участие в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера». Они стали лауреатами конкурсов «Национальная кухня», «Лучшее изделие художественных промыслов». Амурские мастера отмечены специальными призами и благодарственными письмами.

Также в фестивале этнической моды народов Севера «Полярный стиль» в номинации «За сохранение национальных традиций в одежде» община «Юктэ» завоевала первое место. А современной одежде с этническими мотивами, выполненной умельцами центра развития культуры, молодежной политики и спорта Тындинского района, дали третье место в номинации «Лучшая современная этническая коллекция». Об этом сообщили в отделе национальной политики министерства внутренней и информационной политики Амурской области.

В 2017 году международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России» проводилась в двенадцатый раз. В московском конгрессно-выставочном центре «Сокольники» художники, мастера традиционных и художественных промыслов, профессиональные и самодеятельные артисты из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 26 регионов России обменивались опытом, проводили мастер-классы, представили предметы национального творчества, национальные жилища, дизайнерскую одежду и блюда традиционной кухни.

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Василий Кленин