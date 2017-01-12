Из-за сильного ветра жители некоторых районов Приамурья остались без света

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«Амурские электрические сети» 3 и 4 мая работают в режиме повышенной готовности из-за штормового предупреждения. Так, вечером 3 мая и ночью 4 мая бригады восстанавливали электроснабжение в нескольких районах Амурской области. Сильный ветер прошелся по восточному и южному районам Приамурья.

В Архаринском, Завитинском и Бурейском районах ветром повалило деревья на линии электропередачи. 3 мая около 23 часов без электричества частично остались села Новоспасск, Болдыревка и Бурейск. Бригады «Амурских электрических сетей» в ночь на 4 мая провели аварийно-восстановительные работы и в первом часу ночи вернули электроснабжение в Новоспасск и Болдыревку, а еще через час в поселок Бурейск.

В Тамбовке и Ивановке около восьми вечера сильный ветер частично отключил электричество потребителям, в течение полутора-двух часов бригады устранили обрывы проводов. В половине пятого утра в Райчихинске от сильного ветра упала деревянная опора ВЛ-6кВ, новую опору установили уже утром.

Режим повышенной готовности в «Амурских электрических сетях сохраняется» и 4 мая. По сообщению Амурского ЦГМС, местами по северу области ожидаются сильные осадки. Местами по области будут грозы, усилится ветер.

В ДРСК работает единый контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 можно задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

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Екатерина PL