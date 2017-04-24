В Благовещенске осудили китайца, пытавшегося вывезти золото стоимостью больше миллиона рублей

Благовещенский городской суд вынес приговор гражданину Китая, которого обвинили в контрабанде. Сюй Цзюнь пытался провезти через границу самородное золото стоимостью свыше миллиона рублей. За совершенное преступление китайцу назначили штраф.

В октябре 2016 года гражданин КНР, прибывший в Благовещенск по коммерческой визе, находясь в районе таможни, согласился с предложением неизвестного человека незаконно переместить с сокрытием от таможенного контроля через границу стратегически важный товар – самородное шлиховое золото. За это китаец должен был получить денежное вознаграждение.

Сюй Цзюнь получил драгоценный металл, упакованный в бесцветный прозрачный полимерный пакет, который вложил в свой раскладной кошелёк, и сотовый телефон. При этом инициатор всей этой операции сообщил китайцу о том, что в корпусе сотового телефона сокрыта вторая часть драгоценного металла и что общая масса переданного ему золота составляет более 500 граммов.

В этот же день на благовещенской таможне в ходе пограничного контроля китайца задержали в связи с подозрением о наличии у него запрещённых к перемещению через границу предметов и веществ. Его определили в специальное помещение для проведения личного досмотра и обнаружили спрятанное золото. Его стоимость составила не менее 1 161 033 рублей, что является крупным размером контрабанды стратегически важных товаров.

При ознакомлении с материалами уголовного дела и в ходе судебного заседания подсудимый Сюй Цзюнь в присутствии своего защитника ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель, защитник подсудимого не возражали в рассмотрении настоящего уголовного дела в особом порядке.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию, наличие на иждивении малолетнего ребенка, совершение преступления впервые. Обстоятельства, отягчающие наказание, не установлены.

В итоге китайца признали виновным и назначали наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. При этом ему зачли время содержание под стражей с октября 2016 года по апрель 2017 года в счет назначенного наказания. В итоге сумма штрафа уменьшилась до 100 000 рублей. Сюй Цзюня освободили из-под стражи в зале суда, сообщает Благовещенский городской суд.

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Екатерина PL