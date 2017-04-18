Амурским автовладельцам предлагают сделать полис ОСАГО за час

Фото: www.rgs.ru

В Приамурье появились универсальные страховые агенты, которые обещают помочь водителям получить электронный полис ОСАГО за час. Стоит такая услуга одну тысячу рублей. Но многие амурчане пробуют самостоятельно получить полис на официальном сайте страховщиков, сообщает «Телепорт».

С 2017 года предоставление электронного полиса ОСАГО стало обязательным условием для всех компаний, занимающихся «автогражданкой». Нововведение призвано избавить автолюбителей сразу от нескольких проблем: длинных очередей в офисах страховщиков и навязанных ими дополнительных услуг в виде страхования жизни и здоровья за отдельную плату. Но получить электронный полис на сайте нелегко и получается не у всех.

В помощь автолюбителям в Приамурье активизировались страховые агенты, которые помогают получить заветный документ. Обычно каждый страховой агент действует в интересах определенной компании, однако сегодня в амурской столице выстраиваются очереди к «универсалам».

Универсальный агент – это человек, который вместо автовладельца заходит на сайты страховых компаний и оформляет процедуру получения электронного полиса. Клиент предоставляет ему все данные, проводит оплату с помощью карты и получает от агента готовый электронный полис.

Страховой полис агент отдает заказчику сразу. Ожидание может занять всего пару минут, а проделанную работу оценивают обычно в тысячу рублей.

Просмотров всего: 2179

#интернет #транспорт

распечатать

Василий Кленин