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сегодня, 11:26 5

Амурским автовладельцам предлагают сделать полис ОСАГО за час

Амурским автовладельцам предлагают сделать полис ОСАГО за час
Фото: www.rgs.ru

В Приамурье появились универсальные страховые агенты, которые обещают помочь водителям получить электронный полис ОСАГО за час. Стоит такая услуга одну тысячу рублей. Но многие амурчане пробуют самостоятельно получить полис на официальном сайте страховщиков, сообщает «Телепорт».

С 2017 года предоставление электронного полиса ОСАГО стало обязательным условием для всех компаний, занимающихся «автогражданкой». Нововведение призвано избавить автолюбителей сразу от нескольких проблем: длинных очередей в офисах страховщиков и навязанных ими дополнительных услуг в виде страхования жизни и здоровья за отдельную плату. Но получить электронный полис на сайте нелегко и получается не у всех.

В помощь автолюбителям в Приамурье активизировались страховые агенты, которые помогают получить заветный документ. Обычно каждый страховой агент действует в интересах определенной компании, однако сегодня в амурской столице выстраиваются очереди к «универсалам».

Универсальный агент – это человек, который вместо автовладельца заходит на сайты страховых компаний и оформляет процедуру получения электронного полиса. Клиент предоставляет ему все данные, проводит оплату с помощью карты и получает от агента готовый электронный полис.

Страховой полис агент отдает заказчику сразу. Ожидание может занять всего пару минут, а проделанную работу оценивают обычно в тысячу рублей.

Просмотров всего: 2179

#интернет #транспорт

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    4 часа назад

    А где же пометка "На правах рекламы"?

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Наверное только наш народ умеет делать деньги из ничего)))

  • demas1982

    demas1982
    3 часа назад

    Я пробовал получить полис электронно, три раза писал разработчикам сайта. Каждый раз поправляли какието косяки, но в итоге получилось. То есть при наличии капли терпения можно все сделать самому.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    demas1982

    Я пробовал получить полис электронно, три раза писал разработчикам сайта. Каждый раз поправляли какието косяки, но в итоге получилось. То есть при наличии капли терпения можно все сделать самому.



    Через интернет сделал его за день

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Перекупы перекупы перекупы… всё. Больше перспектив работать нет! Рукожопы.

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