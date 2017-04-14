NASA опубликовало видео гигантского космического «цунами»

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Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовали видео с волной гигантского космического «цунами» возрастом в несколько миллиардов лет. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Учёные обнаружили и сняли на видео скопление раскалённого газа, которое по своей величине вдвое превосходит размер Млечного Пути. Специалисты объясняют, что гигантское космическое цунами сформировалось миллиарды лет назад в результате слияния скопления галактик. По словам астрономов, облако раскалённого газа находится в скоплении Персея приблизительно в 240 миллионах световых лет от Земли.

Огромную волну горячего газа удалось обнаружить благодаря данным космической рентгеновской обсерватории Чандра, наблюдениям с Земли и компьютерному моделированию. Полученные данные позволили обнаружить множество структур – от огромных пузырей, вызванных сверхмассивной чёрной дырой в центральной части, до загадочной вогнутой области, известной как «залив». В ней газ разделился на «холодную» центральную область с температурой около 30 миллионов градусов по Цельсию и окружающую зону, где разогрев в три раза выше.

Разделение создает гравитационное возмущение, которое вспенивает газ, создавая расширяющуюся спираль холодного газа. Примерно через 2,5 миллиарда лет, когда газ распространился почти на полмиллиона световых лет от центра, огромные волны сформировались на его периферии.

Подобные волны являются гигантскими версиями волн Кельвина-Гельмгольца, которые встречаются везде, где есть разность скоростей на границе двух сред, например, когда ветер дует над водой. Их можно найти в океане, в облачных образованиях на Земле и других планетах, в плазме около Земли и даже на Солнце, передаёт телеканал «360».

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Алексей Воскобойников