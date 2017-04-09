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сегодня, 11:23 16

В амурском селе Ерковцы обрушился автомобильный мост

В амурском селе Ерковцы обрушился автомобильный мост
Фото: instagram.com/blag_dtp

Обновлено: 11:41

В селе Ерковцы Ивановского района произошло обрушение автомобильного моста. В результате в воде оказался бульдозер. О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

По имеющейся информации, бульдозер, рухнувший вниз, перевозили на прицепной платформе, которую тянул трактор.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. Погибших и пострадавших нет. Причины случившегося сейчас устанавливаются.

«Прошла большегрузная техника, мост на этот вес рассчитан не был и обвалился. Это произошло поздно вечером 3 мая, тогда был шквальный ветер. Во избежание несчастных случаев дорогу перекрыли. Сегодня на место выехали специалисты администрации, министерства транспорта и строительства. Будет проведена комиссия по оценке масштабов происшествия. После этого станет ясно: либо будет восстанавливаться этот мост, либо строиться новый. Данный вопрос будет решаться оперативно», – рассказали позже ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства транспорта и строительства области.

Там уточнили, что по обвалившемуся мосту проходит дорога местного значения. Пешеходное сообщение с селом Ерковцы сохранено. В населенный пункт будут доставлять продукты питания и медикаменты.

Просмотров всего: 2982

#транспорт #происшествия

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • mm_СЕНЯ

    mm_СЕНЯ
    5 часов назад

    это бульдозер

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Что за организация, техника кому принадлежит?

    За чей счет банкет будет?

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    С корее всего за муниципальный счет)) по идеи перед мостом должен висеть знак, ограничивающий нагрузку на мост.. но в таких отдаленных районах, его скорее всего не было..

  • рон

    рон
    4 часа назад

    Министерство лучше пусть проверит как эта техника разрушает дорогу междугороднего значения, её уже практически нет между Ерковцами и Рогозовкой, и ни кому ничего не надо, а ведь по этой "дороге" едут автобусы с людьми.

  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад



    Пешеходное сообщение с селом Ерковцы сохранено



    А-ха-ха

  • Валерьянка

    Валерьянка
    3 часа назад

    "Хорошо" теперь школьникам в школу и детсадовцам из Черкассовки и хутора в сад пешком добираться.

    Большегрузы Агро-союза дороги совсем разбили, теперь их техника мост сломала.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Валерьянка

    "Хорошо" теперь школьникам в школу и детсадовцам в сад пешком добираться.

    Большегрузы Агро-союза дороги совсем разбили, теперь их техника мост сломала.



    А они до этого дороги восстанавливали?

  • Валерьянка

    Валерьянка
    2 часа назад

    vertex

    Валерьянка

    "Хорошо" теперь школьникам в школу и детсадовцам в сад пешком добираться.

    Большегрузы Агро-союза дороги совсем разбили, теперь их техника мост сломала.



    А они до этого дороги восстанавливали?



    Никто ничего не восстанавливал.

    Как дождь пройдёт, это вообще ужас. При этом из Константиноградовки тоже ученики ездят в в школу в Ерковцы.

  • Валерьянка

    Валерьянка
    2 часа назад

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Если легальные мосты вот так разрушаются, что может произойти с непроверенными? А Трущ все слюной брызгает за выгоду брата

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    СаняCh

    Если легальные мосты вот так разрушаются, что может произойти с непроверенными? А Трущ все слюной брызгает за выгоду брата



    Правильно!



    Если вертикаль власти импотентна - гони всё на Труша!



  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Так это не секрет, что ни один мост в сёлах не предназначен для перевоза тяжёлой техники. Дороги и мосты эксплуатируют на все 200%, значит обязаны содержать всё это в идеальном состоянии, а на деле что происходит, подсыпают иногда гравий на дороги чтобы их камазы и спецтехника проезжать могла, по сёлам даже ездят тракторы на гусеничном ходу, не смотря на то, что в некоторых сёлах асфальтированная дорога, а для такой техники есть объездная дорога, нет они едут по селу, им так короче.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    СаняChЕсли легальные мосты вот так разрушаются, что может произойти с непроверенными? А Трущ все слюной брызгает за выгоду брата


    Неее, тот мост построен людьми на свои деньги, построен на совесть. Он миллион лет простоит. А вот такие легальные дерьмомосты, при строительстве которых разворовывают 95% выделенного бюджета, и будут разрушаться от проезда трактора и порыва ветра. Какая власть, такие и мосты.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    СаняCh

    Если легальные мосты вот так разрушаются, что может произойти с непроверенными? А Трущ все слюной брызгает за выгоду брата



    Какого брата? По тому мосту самосвалы гружёные песком двигались к легальному месту добычи песка, и претензии к КАЧЕСТВУ моста были, или к самому факту его существования ТАМ, а?.. Чего ты юлозишь то?

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    Валерьянка

    vertex

    Валерьянка

    "Хорошо" теперь школьникам в школу и детсадовцам в сад пешком добираться.

    Большегрузы Агро-союза дороги совсем разбили, теперь их техника мост сломала.



    А они до этого дороги восстанавливали?



    Никто ничего не восстанавливал.

    Как дождь пройдёт, это вообще ужас. При этом из Константиноградовки тоже ученики ездят в в школу в Ерковцы.



    Дооптимизировалась ведросня. О детях они заботятся.

  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    MbIcли вcлyx

    СаняCh

    Если легальные мосты вот так разрушаются, что может произойти с непроверенными? А Трущ все слюной брызгает за выгоду брата



    Неее, тот мост построен людьми на свои деньги, построен на совесть. Он миллион лет простоит. А вот такие легальные дерьмомосты, при строительстве которых разворовывают 95% выделенного бюджета, и будут разрушаться от проезда трактора и порыва ветра. Какая власть, такие и мосты.



    Все верно.

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