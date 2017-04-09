В амурском селе Ерковцы обрушился автомобильный мост
Обновлено: 11:41
В селе Ерковцы Ивановского района произошло обрушение автомобильного моста. В результате в воде оказался бульдозер. О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.
По имеющейся информации, бульдозер, рухнувший вниз, перевозили на прицепной платформе, которую тянул трактор.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. Погибших и пострадавших нет. Причины случившегося сейчас устанавливаются.
«Прошла большегрузная техника, мост на этот вес рассчитан не был и обвалился. Это произошло поздно вечером 3 мая, тогда был шквальный ветер. Во избежание несчастных случаев дорогу перекрыли. Сегодня на место выехали специалисты администрации, министерства транспорта и строительства. Будет проведена комиссия по оценке масштабов происшествия. После этого станет ясно: либо будет восстанавливаться этот мост, либо строиться новый. Данный вопрос будет решаться оперативно», – рассказали позже ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства транспорта и строительства области.
Там уточнили, что по обвалившемуся мосту проходит дорога местного значения. Пешеходное сообщение с селом Ерковцы сохранено. В населенный пункт будут доставлять продукты питания и медикаменты.
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