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сегодня, 10:52 11

В Благовещенске 5 мая пройдут массовые проверки водителей

В Благовещенске 5 мая пройдут массовые проверки водителей
Фото: rostov.press

В пятницу, 5 мая, в Благовещенске госавтоинспекторы будут проводить массовые проверки водителей, направленные на соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

Проверки пройдут в рамках профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир!». Особое внимание будет уделено районам, где располагаются детские сады.

Нарушителям грозит административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

Только за четыре месяца 2017 года в Благовещенске и Благовещенском районе стражи порядка выявили 357 случаев перевозки детей в авто с нарушениями.

Просмотров всего: 1773

#дети #транспорт

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    5 часов назад

    Только за четыре месяца 2017 года в Благовещенске и Благовещенском районе стражи порядка выявили 357 - и получается заработали 1071000 р.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Альберт Клубника

    Только за четыре месяца 2017 года в Благовещенске и Благовещенском районе стражи порядка выявили 357 - и получается заработали 1071000 р.



    Это не заработали, а пополнили бюджет.



    Вот только чей?



  • Тимуровец

    Тимуровец
    4 часа назад

    Так у нас все потуги направлены на пополнение бюджета, а не на исключения или профилактику правонарушений, так как при очередном ужесточении и повышении штрафов, в первую очередь смотрят смогут ли платить, а все остальное остальное (жертвы, покалеченные) это статистика.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    4 часа назад

    Менты готовятся к празднованию Дня Победы - стригут население!

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    ну и накой это афишировать?

    лучше бы провели акцию "ехал-ехал-включил аварийку, и начинаю высадку пассажиров (или вообще по своим делам пошел без всякой аварийки)". Задолбали уже КРЯ!!! до глубины души такие вот дятлы.

    особенно с утра возле школ-детсадов. Возле 11й, 4й школ (и напротив неё какой то там детсад) .... аж в 2 ряда умудряются застолбить, оставляя одну полосу (а потом ещё поворотнички включают и ОБЯЗАТЕЛЬНО этих дятлов ещё и ряд сердобольные какой то впустит).

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    пристегивайте детей в машине, в чем проблема?...

    или назло бабушке, уши отморожу..(с)..?

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    КРЯ!!! уже молчит, что во время таких вот акций полицаи откровенно игнорируют п.12.1 ПДД (Остановка и стоянка на левой стороне дороги допускается только в населенных пунктах (обозначенных знаком 5.23.1 или 5.23.2 с белым фоном) и только на ДВУХПОЛОСНОЙ ДОРОГЕ с двухсторонним движением. Просто тупо проверяют ремни-сидушки у детей, откровенно наплевав на водятлов, паркующихся на ОДНОПОЛОСНОЙ дороге.

  • just Nick

    just Nick
    3 часа назад

    о, спасибо за новость. завтра пьяный не сяду и друзей предупрежу. реально спасибо!

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    КРЯ!!!

    ну и накой это афишировать? лучше бы провели акцию "ехал-ехал-включил аварийку, и начинаю высадку пассажиров (или вообще по своим делам пошел без всякой аварийки)". Задолбали уже КРЯ!!! до глубины души такие вот дятлы. особенно с утра возле школ-детсадов. Возле 11й, 4й школ (и напротив неё какой то там детсад) .... аж в 2 ряда умудряются застолбить, оставляя одну полосу (а потом ещё поворотнички включают и ОБЯЗАТЕЛЬНО этих дятлов ещё и ряд сердобольные какой то впустит).



    самый прикол, что можно остановиться у д/сада или школы нормально, но это будет на 100 м дальше, но нет же надо в парковаться в 2 ряда зато в 20 м от входа.



  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    just Nick

    о, спасибо за новость. завтра пьяный не сяду и друзей предупрежу. реально спасибо!



    Чо ссышь-то?



    Завтра алководятлов не ловят.



    Хоть в синь упейся, но если в детском кресле и пристёгнут будешь, то не тронут.



  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    Oldlord

    just Nick

    о, спасибо за новость. завтра пьяный не сяду и друзей предупрежу. реально спасибо!



    Чо ссышь-то?

    Завтра алководятлов не ловят.

    Хоть в синь упейся, но если в детском кресле и пристёгнут будешь, то не тронут.



    Прям до слёз! ))) КРЯЯЯЯЯ-ха-ха.

    А чёб вхлопа не было - ещё и соску в рот.

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