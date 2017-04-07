В Благовещенске 5 мая пройдут массовые проверки водителей

Фото: rostov.press

В пятницу, 5 мая, в Благовещенске госавтоинспекторы будут проводить массовые проверки водителей, направленные на соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

Проверки пройдут в рамках профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир!». Особое внимание будет уделено районам, где располагаются детские сады.

Нарушителям грозит административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

Только за четыре месяца 2017 года в Благовещенске и Благовещенском районе стражи порядка выявили 357 случаев перевозки детей в авто с нарушениями.

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#дети #транспорт

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Александр Авдеев