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Букмекеры: на «Евровидении» в Киеве может победить москвич, певший в «Непоседах»

Букмекеры: на «Евровидении» в Киеве может победить москвич, певший в «Непоседах»
Фото: life.ru

Коренной москвич Кристиан Костов, представляющий в этом году Болгарию на «Евровидении» в Киеве, уверенно догоняет лидера букмекерских ставок – итальянца Франческо Габани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Metro.

Музыкальную карьеру Кристиан начинал в Москве. Он был участником известной детской студии «Непоседы», а также пробовал свои силы в шоу Первого канала «Голос. Дети» в 2013 году (его наставником был Дима Билан).

Отмечается, что 17-летний Костов станет самым молодым исполнителем конкурса «Евровидение» и первым участником, родившимся в XXI веке.

Шансы юноши на победу резко возросли после скандала с российской исполнительницей Юлией Самойловой. Как отмечает издание, москвич имеет высокие шансы получить дополнительные голоса от русскоговорящего населения европейских стран.

Как сообщало Амур.инфо, представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Киеве должна была Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за её выступления в Крыму.

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#конкурсы #музыка #Украина

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