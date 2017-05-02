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В Белогорске во время тренировки скончался мотогонщик

В Белогорске во время тренировки скончался мотогонщик
Фото: ok.ru

В среду, 3 мая, в Белогорске на тренировке скончался амурский мотогонщик-ветеран Андрей Кучеренко. На гоночной трассе его нашла супруга. 51-летний мотогонщик готовился к соревнованиям, которые должны были пройти в Белогорске 6–7 мая.

Как рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» председатель регионального отделения мотоциклетной федерации РФ Олег Дмитриев, рано утром перед работой Андрей Кучеренко отправился на тренировку. «На окраине Белогорска имеется трасса, на ней он и готовился к гонкам, – пояснил Олег Викторович. – Супруга заволновалась, потому что муж не позвонил, как обещал. Поехала на гоночную трассу и там нашла его, лежащим рядом с мотоциклом».

Вызвали врачей, которые предварительно решили, что либо остановилось сердце, либо оторвался тромб.

«Никто не ожидал этого. У Андрея Кучеренко не было проблем со здоровьем. Он работал машинистом, проходил регулярные медосмотры, которые ничего не выявили. Вероятно, он чересчур усиленно готовился к соревнованиям», – предположил Олег Дмитриев.

6 и 7 мая в Благовещенске должно было состояться открытие сезона – областной чемпионат по мотоциклетному спорту, в котором ветеран собирался участвовать.

Прощание со спортсменом состоится в субботу, 6 мая, в 12 часов, в Завитинске. Андрея Кучеренко похоронят рядом с его родителями.

Просмотров всего: 3265

#Белогорск #происшествия #спорт #транспорт

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Комментарии
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  • Blonda

    Blonda
    5 часов назад

    соболезную

  • Лютцов

    Лютцов
    4 часа назад

    Ах тыж...

    То есть получается не травма полученная на трассе тому виной. Вот ведь бывает-то как :(

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    соболезнования семье..

  • коротков

    коротков
    2 часа назад

    Прощай,Кыча.Хороший ты был парень. Шебутной, но надёжный. Веселый,смелый,настоящий. Семье Андрея Владимирович - глубокие соболезнования.

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