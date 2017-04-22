В Благовещенске прошла первая репетиция Парада Победы (видео)

4 мая по улице Ленина торжественным маршем прошли воины Благовещенского гарнизона и сотрудники силовых структур. В 5:30 утра в областной столице началась первая репетиция Парада Победы.

В преддверии Дня Победы в Благовещенске запланировано проведение двух репетиций парадных расчетов. В шествии принимают участие воины Благовещенского гарнизона, сотрудники силовых структур города и области. В общей сложности по главной улице города 9 Мая пройдут более двух тысяч человек. Впервые в торжественном прохождении войск примут участие организованные колонны ветеранов ДВОКУ, БВТКУ и 12-го укрепрайона.

На время проведения репетиций движение по улице Ленина ограничивают. Участок от Пионерской до Шимановского в следующий раз перекроют 6 мая с 5:30 до 8:00. Общественный транспорт на это время изменит схему движения.

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Нино Кохреидзе