При пожаре в амурском поселке погибли куры и корова

Фото: gtrk-saratov.ru

В среду, 3 мая, в поселке Широкий произошел пожар на одном из частных подворий. В пламени сгорели 40 кур и одна корова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Возгорание случилось в дневное время. Пожарные прибыли на место спустя пять минут. В это время открытым пламенем горели три хозяйственные постройки и кровля бани. В течение четырех минут пожар локализовали, еще спустя шесть минут ликвидировали открытое горение.

Огнем уничтожены три хозяйственные постройки, сгорел рулон сена, повреждена по всей площади кровля бани. Сгорели 40 кур и корова. Пожарные не дали огню перекинуться на стоящие рядом гаражи.

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Александр Авдеев