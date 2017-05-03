Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:10 0

При пожаре в амурском поселке погибли куры и корова

При пожаре в амурском поселке погибли куры и корова
Фото: gtrk-saratov.ru

В среду, 3 мая, в поселке Широкий произошел пожар на одном из частных подворий. В пламени сгорели 40 кур и одна корова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Возгорание случилось в дневное время. Пожарные прибыли на место спустя пять минут. В это время открытым пламенем горели три хозяйственные постройки и кровля бани. В течение четырех минут пожар локализовали, еще спустя шесть минут ликвидировали открытое горение.

Огнем уничтожены три хозяйственные постройки, сгорел рулон сена, повреждена по всей площади кровля бани. Сгорели 40 кур и корова. Пожарные не дали огню перекинуться на стоящие рядом гаражи.

Просмотров всего: 436

#животные #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

На Зейском водохранилище затонул теплоход
Происшествия 2

Рецидивиста в Приамурье осудили за сбыт героина и хранение огнестрела
Происшествия

Амурское село Новоспасск ночью спасли от природного пожара
Общество 1

В Первомайском парке выставят скульптуры краснокнижных животных