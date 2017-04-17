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сегодня, 10:07 0

Один из старейших киноактёров мира умер на 105 году жизни

Один из старейших киноактёров мира умер на 105 году жизни
Фото: Alchetron

Один из старейших актёров мира, швейцарец Лукас Амманн ушёл из жизни в возрасте 104 лет. По словам его близкой знакомой Аннемари фон Кинлин, актёр умер в своей квартире в Мюнхене в среду, 3 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

Аннемари фон Кинлин рассказала, что Амманн в последнее время много болел и незадолго до смерти перенёс операцию на жёлчном пузыре.

Лукас Амманн стал популярен благодаря своим ролям в детективных фильмах и сериалах. Зрителям в немецкоязычных странах, а также во Франции актёр запомнился по работе в сериале «Граф Йостер имеет честь», где он сыграл детектива-любителя, с блеском раскрывающего преступления.

Актёрской карьере Лукас Амманн посвятил более 60 лет.

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#кино #память

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