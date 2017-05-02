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В Благовещенске в ДТП пострадал 6-летний пассажир

В среду, 3 мая, 10:34 в Благовещенске произошло ДТП на нерегулируемом перекрестке Красноармейская – Артиллерийская. Водитель автомобиля Honda Fit двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Kluger, который ехал по главной.

В результате происшествия пострадали два человека. Водитель Honda Fit, а также 6-летний пассажир Toyota Kluger получили травмы.

Всего, по данным амурской Госавтоинспекции, за 4 месяца на территории Благовещенска и Благовещенского района произошли 53 ДТП, в которых пострадали пассажиры. В них 4 человека погибли, 96 получили травмы различной степени тяжести. Из этого числа аварий 11 произошли с участием детей-пассажиров, в двух случаях водители не позаботились об их безопасности.

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#дети #здоровье #происшествия #транспорт

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