Прокуратура проверит видео с акробатическими трюками в храме

Фото: youtube.com

Прокуратура займётся проверкой видео с акробатическими трюками, снятого в храме Рождества Пресвятой Богородицы Перемышльского района Калужской области. Об этом сообщает ТАСС.

Ролик 25 апреля выложил на своей странице в Facebook интернет-пользователь Василий Бурандасов. В комментарии к видео он пояснил, что всё снятое происходит в храме Рождества Пресвятой Богородицы. На видео​ гимнасты выполняют трюки, а молодой человек учит детей танцам.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре, в день, когда были сняты эти кадры, в храме проходил Пасхальный праздник.

«Прокуратура района изучит ролик, снятый в храме и опубликованный в соцсетях, и даст обоснованность действиям лиц, запечатлённых на видео», – сказали в ведомстве.

Увиденное также прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, осудив в соцсети происходящее в калужском храме.

«Храм – место для молитвы», – подчеркнул Легойда, добавив, что внебогослужебное использование храма, возможно – например, для бесед. Однако любую «творческую активность на приходе», которая «сама по себе может вполне даже приветствоваться», лучше «проявлять вне пространства, где совершается литургия», отметил Легойда.

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Алексей Воскобойников