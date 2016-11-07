Между Благовещенском и Хэйхэ начали ходить теплоходы

В четверг, 4 мая, между Благовещенском и Хэйхэ вместо «пум» начали ходить пассажирские теплоходы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Согласно расписанию, первый теплоход из пункта пропуска Благовещенск будет отправляться в 09:00. Последний теплоход из Хэйхэ – в 17:30. «При этом для своевременного прохождения пограничного контроля необходимо заблаговременно прибыть на пункт пропуска Хэйхэ, не позднее 17:00», – уточняют в пресс-службе.

Грузовые перевозки на данном направлении должны начаться 10 мая.

В пассажирском порте «АмурАссо» ИА «Амур.инфо» сообщили, что цена билета в обе стороны составляет 1 650 рублей. С прошлого года она не изменилась.

Как сообщало Амур.инфо, суда на воздушной подушке между Благовещенском и Хэйхэ начали ходить в этом году 12 апреля.

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Александр Авдеев