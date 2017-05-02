Тепло, но дождливо в некоторых районах: прогноз погоды в Амурской области на 4 мая

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В Амурской области 4 мая ожидается переменная облачность. Местами пройдет дождь – от слабого до сильного, по крайним северным районам – с мокрым снегом. Кое-где возможна гроза. Температура составит 20...25 градусов тепла, в осадках местами термометры покажут плюс 10…15 градусов, на северо-западе – плюс 3…8.

В южных и центральных районах области будет дуть юго-западный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду, местами усиливаясь до 22-27 метров в секунду. В северных районах ветер будет северо-западным. Он наберет скорость 5-10 метров в секунду, усиливаясь до 15-20 метров в секунду.

В Благовещенске рано утром было 16 градусов выше нуля, дул восточный ветер со скоростью 2-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Юго-западный ветер ускорится до 10-15 метров в секунду, его порывы достигнут 20-25 метров в секунду. Термометры покажут 22…24 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL