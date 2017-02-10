Ученые пока не готовы отдать «Мавританию» под картинную галерею

Бывшие торговые ряды «Мавритания» пока не передадут краеведческому музею. Ранее этот вопрос обсуждали на выездном совещании губернатора. Сейчас здание занимает институт геологии и природопользования РАН, и его руководитель не готов к переезду в другое помещение. Здесь используют дорогостоящее оборудование, собственник здания – федеральное агентство научных организаций.

Торговые ряды «Мавритания» построили в 1907 году. Здесь продавали хлеб, мясо и другие продукты. В советское время в здании находился речной вокзал. Позднее в нем обосновался институт геологии и природопользования.

Сейчас мало кто знает, как выглядит изнутри бывшая «Мавритания». Но такая возможность у горожан скоро может появиться. Недавно губернатор Амурской области предложил открыть здесь картинную галерею.

«Мы сегодня ведем работу, чтобы здание перешло в собственность музея и у нас был свой маленький Арбат. Чтобы художники там могли выставляться, а набережная заживет ещё лучше», – заявил в апреле 2017 года Александр Козлов.

Тогда же в пресс-службе областного правительства добавили – руководство института геологии и природопользования, принадлежащего Российской академии наук, не против таких перемен. Сейчас выясняется, что оно согласно отдать здание, которое находится у них в оперативном управлении, но на определенных условиях.

«Мне как директору известно о передаче здания в муниципальный фонд. Но с учетом того оборудования, которое здесь есть, мы можем рассматривать этот вопрос в совокупности с другим вопросом – о строительстве и введении в эксплуатацию нашего инженерно-лабораторного корпуса», – считает директор института геологии и природопользования Российской академии наук Андрей Сорокин.

Такой позиции руководство института придерживается последние десять лет. Вопрос о передаче исторического здания под другие нужды на протяжении этого времени поднимался не раз. В последний раз с очередным предложением к учреждению региональные власти обратились в июне 2016 года.

Тогда руководство и озвучило встречное предложение – помочь достроить здание, расположенное в районе улиц Калинина – Зейской. Его начали возводить в 80-е годы специально для лабораторий и оборудования с учетом необходимых норм. Строительство шло по федеральной программе, с ее окончанием приостановилась и стройка. Площадь нового здания – шесть тысяч квадратных метров, тогда как в нынешнем, где сейчас располагается уникальное оборудование, – всего тысяча квадратов.

Общая стоимость оборудования превышает 230 миллионов рублей. Причем каждый прибор – единственный в своём роде на территории всей области. Перевозить дорогостоящую технику сотрудники не готовы. Соглашаются только на недостроенный инженерно-лабораторный корпус. Из-за постоянных переездов, говорят они, уникальные приборы могут прийти в негодность.

«В данном корпусе размещается аналитический центр минералогических исследований. Здесь же лаборатория биогеохимии, которая занимается исследованиями экологических проблем городских территорий и наружных территорий, связанных с различными ископаемыми», – описала ситуацию руководитель аналитического центра института геологии и природопользования Вероника Рождествина.

Куда должен переехать институт в случае передачи помещений музею, власти и специалисты пока не сказали. Зато уже посчитали, что на замену кровли, инженерных и электросистем, сантехники и реконструкцию фасада, после которого памятник архитектуры примет первозданный вид, потребуется 75 миллионов рублей. Руководители института рассчитывают на взаимопонимание с властями и рациональное решение дальнейшей судьбы исторического здания.

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Василий Кленин