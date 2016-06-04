Очевидцы: в Благовещенске в районе сплавконторы ветер сорвал крышу

Фото: instagram.com/blag_dtp

В среду вечером, 3 мая, в Благовещенске в районе сплавконторы сильный порыв ветра сорвал крышу с одного из объектов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Это произошло по адресу: улица Пограничная, 124/1. На фотографии с места события видны разбросанные куски шифера и металлические конструкции.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что к ним информация о происшествии пока не поступала. Тем не менее она будет проверена.

Как сообщало Амур.инфо, 3 мая в Благовещенске сильный ветер сломал дерево, которое упало на проезжую часть, и сорвал один из рекламных баннеров.

3 и 4 мая в областном центре объявлено штормовое предупреждение: ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 22-27 метров в секунду.

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Александр Авдеев