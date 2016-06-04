Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:25 0

Очевидцы: в Благовещенске в районе сплавконторы ветер сорвал крышу

Очевидцы: в Благовещенске в районе сплавконторы ветер сорвал крышу
Фото: instagram.com/blag_dtp

В среду вечером, 3 мая, в Благовещенске в районе сплавконторы сильный порыв ветра сорвал крышу с одного из объектов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Это произошло по адресу: улица Пограничная, 124/1. На фотографии с места события видны разбросанные куски шифера и металлические конструкции.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что к ним информация о происшествии пока не поступала. Тем не менее она будет проверена.

Как сообщало Амур.инфо, 3 мая в Благовещенске сильный ветер сломал дерево, которое упало на проезжую часть, и сорвал один из рекламных баннеров.

3 и 4 мая в областном центре объявлено штормовое предупреждение: ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 22-27 метров в секунду.

Просмотров всего: 306

#погода #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске в ДТП пострадал 6-летний пассажир

сегодня, 09:54
В России и мире

Прокуратура проверит видео с акробатическими трюками в храме
Общество

Тепло, но дождливо в некоторых районах: прогноз погоды в Амурской области на 4 мая
Происшествия

В благовещенском аэропорту задержаны два рейса