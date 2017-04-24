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сегодня, 09:24 0

В благовещенском аэропорту задержаны два рейса

В благовещенском аэропорту задержаны два рейса
Фото: aviasovet.ru

В аэропорту Благовещенска задержан рейс ИЕ-4527 Благовещенск – Южно-Сахалинск авиакомпании «Аврора». По расписанию самолет из Южно-Сахалинска рейса ИЕ-4526 ожидался в Благовещенске 3 мая в 19:30. Но из-за плохих метеоусловий он не смог совершить посадку и отправился на запасной аэродром в Хабаровске.

В итоге борт прибыл в благовещенский аэропорт 4 мая в 08:50. Вылет назначен на 09:30. На рейс продано 19 билетов.

Также был задержан вылет рейса У6-300 авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщением Благовещенск – Екатеринбург – Москва. Это связано с поздним прибытием воздушного судна в благовещенский аэропорт. По расписанию самолет должен был вылететь из областного центра Приамурья в 07:40, но вылетел в 09:20. На этот рейс продано 154 билета, сообщает областное министерство транспорта и строительства Амурской области.

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#происшествия #транспорт

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