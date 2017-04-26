Нянь, репетиторов и сиделок выведут из тени: обзор прессы

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Российский автопром поддержат 48 миллиардами рублей; народные облигации пользуются спросом; в области началась подготовка к «Амурской осени»; хитроумный предприниматель в Индии обошел запрет на продажу алкоголя, построив лабиринт – о чем еще пишут в прессе – в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Полный абзац

Чем интересна сегодня «Российская газета»? А интересна она материалом о том, что профессии репетиторов, нянь и сиделок планируют узаконить и вывести из тени. Тех, кто из них зарегистрируются в ФНС, на два года освободят от уплаты налогов. Современные Арины Родионовны должны получать лицензию на свою деятельность и платить взносы в бюджет.

Еще пишут о том, что правительство выделило на поддержку автопрома 48 миллиардов 800 миллионов рублей. Оно, конечно, поздно пить боржоми, но кому-то очень нужно поддерживать видимость деятельности производителей «Калины».

Также в номере

Что еще тут интересного. Еще о том, что так называемые народные облигации пользуются хорошим спросом: только за минувшую неделю россияне вложили в них 5,4 миллиарда рублей. Судя по среднему чеку покупки облигаций – 1 миллион рублей – новым финансовым инструментом воспользовались не самые бедные жители страны.

Еще стоит обратить внимание на большой материал о том, что польские власти собираются закрыть только что открытый музей Второй мировой войны: в действующей экспозиции (по мнению этих самых властей) излишнее внимание уделено роли СССР в освобождении Польши от фашистов.

Вам статья

«Амурская правда» уже начала подготовку к фестивалю «Амурская осень», рассказав о том, кем и чем порадует зрителей юбилейный кинофорум. Читатели узнают, что Дмитрий Дюжев представит моноспектакль «Евгений Онегин», приятно удивятся тому, что билеты на конкурсные фильмы будут бесплатными и т.д. Но самое большое количество зрителей, безусловно, соберет хоккейный матч между артистами и областными политиками.

Очень интересно

Еще, конечно, стоит прочитать ответы на вопрос газеты – знают ли амурчане героев Великой Отечественной войны. Интересно все же сравнить свои знания с чужими. Но тут внимание перебьет страница «Власть», на которой опубликованы доходы наших «рулевых». В целом ничего удивительного, но пара вопросов по мере изучения у читателей возникнет. А поскольку ответа они все равно не получат, то стоит перейти к другой публикации.

Не пропусти

Читатели обязательно остановятся на заметке о перестрелке в районе ж/д вокзала и о том, как джип сбил продавца хот-догов и протаранил киоск. «Мы жить стали если уж и не лучше, то веселее – точно! – отмечает Павел Андреевич. И продолжает: – Но я приглашаю вас к чтению двухстраничного материала о молодых амурских ученых и изобретателях, чьи творения имеют мировое значение. Вот так ходишь по улицам и не знаешь, что нет-нет, да и сталкиваешься с будущим нобелиантом».

На посошок

Павел Андреевич надеется, что все помнят, как пару-тройку недель назад он рассказал о запрете властями Индии продажи спиртных напитков в пределах 500 метров от государственных автодорог (эти меры были приняты в связи с ростом числа автомобильных аварий, совершенных в пьяном виде).

Но владелец одного из баров поступил совершенно по-русски: он построил перед входом в заведение лабиринт, общая длина которого составила 520 метров! Таким образом бизнесмену удалось сохранить свой бизнес, несмотря на расположение заведения практически на обочине!

Прочитав об этом в дайджесте «Удивительный мир», обозреватель порадовался за находчивого индийца и поделился этой радостью с остальными. Теперь радостно всем, правда?

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#СМИ

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Нина Гвоздкова