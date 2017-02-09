В Свободном у водителя большегруза нашли гашишное масло

В Свободном сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль, которым управлял 43-летний мужчина. В ходе досмотра грузовика полицейские обнаружили и изъяли полимерную емкость с темной жидкостью со специфическим запахом. Результаты исследования показали, что изъятое вещество является гашишным маслом весом свыше 85 граммов.

Проверить водителя большегруза дорожные полицейские решили после того, как сотрудники по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что этот водитель может быть причастен к незаконному обороту запрещённых веществ. В результате проведённой проверки совместно с инспекторами ГИБДД этот факт подтвердился.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – содержание под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Полицейскими проводятся оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL