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сегодня, 08:45 4

Строгий режим за растрату на Восточном получил руководитель строительной компании

Строгий режим за растрату на Восточном получил руководитель строительной компании
Фото: tvc.ru

Должностные лица Спецстроя России в Приамурье осуждены за коррупционные преступления. Дело рассматривал Свободненский городской суд. Начальник одного из филиалов Спецстроя отправился в колонию строгого режима, главный инженер этой же организации получил условный срок. Своей деятельностью они причинили ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Обвинение в суде представлял военный прокурор Благовещенского гарнизона. В ходе расследования установили, что начальник одного из филиалов Спецстроя России Максим Гильдман при пособничестве главного инженера этого же филиала Александра Ульянкина в период с июня по октябрь 2013 года изготовил поддельные акты сдачи-приемки работ по строительству объектов космодрома Восточный. Осужденные фиктивно устроили на работу в филиале трех граждан, чья зарплата в качестве взятки передавалась должностным лицам, осуществлявшим строительный надзор. Ущерб, который строители нанесли своими действиями, оценили в 1,1 миллиона рублей.

Суд приговорил Гильдмана к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а главный инженер Ульянкин за пособничество получил 4 года условно. Об этом сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.

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#космодром #Свободный #суды

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Комментарии
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  • архаровец77

    архаровец77
    1 час назад

    максу только удачи!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Стоило так пачкаться за миллион?

    Надо с Васильевой и табуретки брать пример!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    25 минут назад

    Oldlord

    Стоило так пачкаться за миллион?

    Надо с Васильевой и табуретки брать пример!



    А за более крупное у нас не содют



    "Осужденные фиктивно устроили на работу в филиале трех граждан, чья зарплата в качестве взятки передавалась должностным лицам, осуществлявшим строительный надзор." - а этих поняли и простили? А может ещё и наградили?



  • Blg-boy

    Blg-boy
    22 минуты назад

    В России воровать составами гораздо выгодней ,чем красть велосипеды !!!

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