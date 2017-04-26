Строгий режим за растрату на Восточном получил руководитель строительной компании

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Должностные лица Спецстроя России в Приамурье осуждены за коррупционные преступления. Дело рассматривал Свободненский городской суд. Начальник одного из филиалов Спецстроя отправился в колонию строгого режима, главный инженер этой же организации получил условный срок. Своей деятельностью они причинили ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Обвинение в суде представлял военный прокурор Благовещенского гарнизона. В ходе расследования установили, что начальник одного из филиалов Спецстроя России Максим Гильдман при пособничестве главного инженера этого же филиала Александра Ульянкина в период с июня по октябрь 2013 года изготовил поддельные акты сдачи-приемки работ по строительству объектов космодрома Восточный. Осужденные фиктивно устроили на работу в филиале трех граждан, чья зарплата в качестве взятки передавалась должностным лицам, осуществлявшим строительный надзор. Ущерб, который строители нанесли своими действиями, оценили в 1,1 миллиона рублей.

Суд приговорил Гильдмана к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а главный инженер Ульянкин за пособничество получил 4 года условно. Об этом сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.

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Нино Кохреидзе