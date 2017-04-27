Из-за ремонта дорог в Благовещенске ограничат движение

Фото: b-port.com

4 мая из-за начала дорожной ремонтной кампании в Благовещенске ограничат движение по улицам Калинина и Комсомольской. Перекрывать полностью проезжую часть не будут. Движение ограничат в одном направлении.

Дорожные службы приступают к восстановлению элементов благоустройства, которые были повреждены во время аварийно-восстановительных работ в зимний период. Первыми в план попали участки по улице Калинина между Ленина и перелком Релочный и по улице Комсомольской, между Ленина и Релочным. Движение транспорта в одном направлении здесь будет ограничено 4 мая с 8:00 до 20:00.

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#ЖКХ #мэрия #транспорт

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Нино Кохреидзе